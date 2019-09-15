Джикия призвал болельщиков «Спартака» поддержать команду в трудную минуту

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия призвал болельщиков красно-белых поддержать команду в трудный для неё период.
Джикия призвал болельщиков «Спартака» поддержать команду в трудную минуту
  • РИА Новости

«Проиграли три игры дома — это никуда не годится. Виноваты только мы, игроки «Спартака». Хочется, чтобы вы поддерживали нас не только во время побед, но и после поражений», — приводит слова Джикии РИА Новости.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл «Уралу» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые с 14 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Ранее телеведущий Иван Ургант в соцсетях пошутил о тренерах «Спартака».

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