Джикия призвал болельщиков «Спартака» поддержать команду в трудную минуту

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия призвал болельщиков красно-белых поддержать команду в трудный для неё период.

«Проиграли три игры дома — это никуда не годится. Виноваты только мы, игроки «Спартака». Хочется, чтобы вы поддерживали нас не только во время побед, но и после поражений», — приводит слова Джикии РИА Новости.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл «Уралу» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые с 14 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Ранее телеведущий Иван Ургант в соцсетях пошутил о тренерах «Спартака».