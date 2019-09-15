Ургант в соцсетях пошутил о тренерах «Спартака»

Российский телеведущий Иван Ургант в социальных сетях пошутил о наставниках московского футбольного клуба «Спартак».

«Каждый новый тренер, приходящий в «Спартак», напоминает мне собаку, которая гонится за автобусом, гавкает, а когда догоняет, что делать — не знает», — написал Ургант в Twitter.

На данный момент команду возглавляет Олег Кононов. После девяти туров Российской премьер-лиги красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее капитан команды Георгий Джикия заявил, что футболисты «Спартака» полностью доверяют наставнику красно-белых Олегу Кононову.