Ургант в соцсетях пошутил о тренерах «Спартака»

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Российский телеведущий Иван Ургант в социальных сетях пошутил о наставниках московского футбольного клуба «Спартак».
Ургант в соцсетях пошутил о тренерах «Спартака»
  • РИА Новости

«Каждый новый тренер, приходящий в «Спартак», напоминает мне собаку, которая гонится за автобусом, гавкает, а когда догоняет, что делать — не знает», — написал Ургант в Twitter.

На данный момент команду возглавляет Олег Кононов. После девяти туров Российской премьер-лиги красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее капитан команды Георгий Джикия заявил, что футболисты «Спартака» полностью доверяют наставнику красно-белых Олегу Кононову.

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