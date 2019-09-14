Джикия заявил, что футболисты «Спартака» полностью доверяют Кононову

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после поражения от екатеринбургского «Урала» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал тот факт, что болельщики красно-белых требуют отставки главного тренера команды Олега Кононова.

«Согласитесь, когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», это достаточно странно. По сути, тренер особо ни при чём, на поле играем мы. По поводу того, что некоторые просят увольнения Кононова, могу сказать, что мы полностью доверяем тренеру», — цитирует игрока «Чемпионат».

По его словам, игроки стараются выполнять требования наставника на тренировках и играть в футбол, который Кононов хочет привить команде. Он также считает, что проблемы «Спартака» временны и дальше красно-белые смогут выйти из кризиса.

«Если что-то нас будет не устраивать, то мы будем это решать и всё высказывать друг другу», — добавил Джикия.

«Спартак» проиграл «Уралу» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые с 14 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет отправлять Кононова в отставку после поражения от «Урала».