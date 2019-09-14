СМИ: «Спартак» не будет отправлять Кононова в отставку после поражения от «Урала»

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» не намерен увольнять главного тренера команды Олега Кононова после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
СМИ: «Спартак» не будет отправлять Кононова в отставку после поражения от «Урала»
  • @fcsm_official
  • Twitter

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство красно-белых пока делает скидку на отсутствие 11 игроков в расположении команды во время матчей сборных.

Таким образом, Кононов будет руководить «Спартаком» как минимум в матче 10-го тура с «Уфой».

«Спартак» проиграл «Уралу» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые с 14 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Ранее капитан команды Георгий Джикия взял на себя ответственность за поражение «Спартака» от «Урала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить