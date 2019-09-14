СМИ: «Спартак» не будет отправлять Кононова в отставку после поражения от «Урала»

Московский футбольный клуб «Спартак» не намерен увольнять главного тренера команды Олега Кононова после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство красно-белых пока делает скидку на отсутствие 11 игроков в расположении команды во время матчей сборных.

Таким образом, Кононов будет руководить «Спартаком» как минимум в матче 10-го тура с «Уфой».

«Спартак» проиграл «Уралу» в Москве на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые с 14 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Ранее капитан команды Георгий Джикия взял на себя ответственность за поражение «Спартака» от «Урала».