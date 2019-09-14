Джикия взял на себя ответственность за поражение «Спартака» от «Урала»

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия взял на себя ответственность за поражение от екатеринбургского «Урала» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия взял на себя ответственность за поражение «Спартака» от «Урала»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я готов к ответственности капитана, не снимаю её с себя. Я первый, кто виноват. Буду нести за всех ответственность и за себя», — приводит слова игрока «Чемпионат».

По его словам, в перерыве в раздевалке был разговор с тренерским штабом по поводу неудачного результата, при этом разбор игры будет позже. Он также заявил, что готов поддерживать наставника команды Олега Кононова. Джикия добавил, что «Спартак» впервые использовал новую схему и при перестроении красно-белым необходимо время.

«С моей стороны будет некорректно сейчас разбирать, кто на какой позиции сейчас бегал, потому что я сам не разобрался. Будем играть так, как сказал Георгиевич. Будем стараться быстрее впитать то, что он пытается до нас донести», — сказал Джикия.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой «Урала» со счётом 2:1.

Ранее Кононов отреагировал на призывы к его увольнению из «Спартака».

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