Кононов отреагировал на призывы к его увольнению из «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал призывы болельщиков команды к его увольнению после поражения от екатеринбургского «Урала» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кононов отреагировал на призывы к его увольнению из «Спартака»
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«Каждый проигрыш «Спартака» — каждый раз одно и то же. Могу ответить только победами», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, в перерыве минувшего матча он говорил игрокам о том, что необходимо действовать более агрессивно, но у красно-белых не получилось этого сделать. Он также объяснил, почему после второго пропущенного мяча решил выпустить Николая Рассказова вместо Андрея Ещенко.

«Видел, что Ещенко не так активен. Нужно было прикрыть правый фланг, плюс Рассказов активен в атаке», — сказал Кононов.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой «Урала» со счётом 2:1.

Ранее тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов заявил, что команда заслужила победу над «Спартаком».

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