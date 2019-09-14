Тренер «Урала» считает, что команда заслужила победу над «Спартаком»

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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов высказался о победе своей команды над московским «Спартаком» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Урала» считает, что команда заслужила победу над «Спартаком»
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«Скованное начало, приехали в гости к команде, которая хочет бороться за медали. Плюс были неудачные выезды в Москву, гол пропустили неудачный, хотя просили следить за этим», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Тем не менее, по его словам, во втором тайме его подопечные прочувствовали игру, стали меньше ошибаться, а также по просьбе тренерского штаба начали использовать пространство за спинами фланговых защитников.

«Терпели и заслужили победу», — резюмировал Парфёнов.

Ранее наставник «Спартака» Олег Кононов заявил, что атаки красно-белых не были достаточно продуманы в матче с «Уралом».

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