Кононов заявил, что атаки «Спартака» не были достаточно продуманы в матче с «Уралом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Второй тайм начали неудачно, позволяли сопернику пользоваться пространством. Не удалось сравнять счёт, старались, хотели, но, к сожалению, атаки были не так продуманы, чтобы их завершить», — цитирует Кононова «Чемпионат».

При этом специалист остался доволен первым таймом в исполнении его команды. По его мнению красно-белые действовали в активном темпе и неплохо прессинговали на половине поля соперника.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась победой «Урала» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» освистали команду после поражения от «Урала».