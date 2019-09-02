«С возрастом я становлюсь степеннее»: как сборная России и журналисты поздравили Станислава Черчесова с днём рождения

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил свой 56-й день рождения на рабочем месте. Наставник получил поздравления от футболистов национальной команды, а также подарок от спортивных журналистов. В связи с праздничным событием в стане команды было решено отменить теоретическое занятие и заменить его на торжественное чаепитие.

Станислав Черчесов встретил свой день рождения, как и полагается главному тренеру первой футбольной команды страны, на рабочем посту. Уже второй год личный праздник специалиста совпадает с началом тренировочных сборов.

Рабочий день именинника в Новогорске начался ранним утром. Черчесов провёл несколько бесед с футболистами, после чего под звуки затворов фотоаппаратов первым появился на главном тренировочном поле базы.

Журналисты поздравили Черчесова, после чего спросили, успел ли он получить подарок от команды.

«Пока ничего не подарили», ― признался наставник национального коллектива.

Саламыча поздравили:) не галстук, но футболка сборной:) pic.twitter.com/VQpyCwH0ob — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 2 сентября 2019 г.

Впрочем, оставить без внимания своего рулевого команда, разумеется, не могла. Собравшись в круг перед началом тренировки, футболисты вручили Черчесову футболку с игровым номером, соответствующим его возрасту.

Стоит отметить, что в прошлом году сборная России подошла к дню рождения тренера более креативно. В день 55-летия Черчесова все футболисты появились на поле с наклеенными усами, однако в этот раз команда решила не повторяться. Об этом журналистам сообщил защитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер.

«Это, наверное, надо у Дзюбы спрашивать. Чаще всего он у нас автор таких акций. Тогда прикольно получилось, но одного раза хватит. Сегодня выбрали такой вариант. В Германии, кстати, тренерам не принято дарить подарков. Команда просто собирается в круг и говорит добрые слова. Да и в целом мы тут не праздновать собрались, а работать. Наши победы будут лучшим подарком для наставника», ― отметил Нойштедтер.

«Столько я не съем»

Однако, на этом праздничные мероприятия в Новогорске не закончились. Эстафету поздравлений тренера перешла журналистам, которые работают с командой с первого дня, когда Черчесов получил назначение в РФС.

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Идея устроить сюрприз главному тренеру и продолжить добрую акцию взаимных поздравлений пришла репортёрам спонтанно. Инициатором стал обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов, а помимо него идею поддержали коллеги из РИА Новости, «Известий», «Чемпионата» и Sport 24.

Выбор остановили на торте в виде футбольного мяча. Обсуждение короткого и ёмкого послания специалисту много времени не заняло. Учитывая специфику работы, было принято решение остановиться на фразе «Вопросов нет, тренер!», подчеркнув тем самым своё отношение к общению с ним.

«Хотелось сделать акцент на вещах, которые понятны ему и нам. За несколько лет работы уже появилось много крылатых фраз. К примеру, он часто просит нас не употреблять в адрес команды определений «проблемы», заменяя их на «вопросы», так что решили написать, что на сегодня вопросов нет, мы просто пришли поздравить его», ― пояснила корреспондент RT.

Но всё же обойтись без вопросов относительно работы не удалось. Свой небольшой подарок от журналистов Черчесов получил только после того, как рассказал о последних новостях из стана команды.

«Спасибо. Вопросов нет? Можете продолжать мне их задавать столько, сколько считаете нужными. Конечно, тяжело порой себя сдерживать, но, видимо, с возрастом я становлюсь степеннее», ― отреагировал на подарок тренер.

Кроме того, Черчесов не стал раскрывать секрет, какое из поздравлений запомнилось ему больше всего.

«Масса людей звонила, очень много поздравлений. Но выделять по именам авторов не буду, чтобы не обидеть и не забыть никого из них», ― заявил наставник сборной.

Прощаясь с журналистами, главный тренер сборной решил уточнить, кто был автором праздничного торта.

«Признавайтесь, купили?», ― улыбаясь, спросил Черчесов у репортёров.

«Нет, что вы, ребята придумали, а девушки всю ночь готовили после матча «Спартак» ― «Зенит», ― в шутку ответили представители СМИ.

«Обращу на это внимание наших холостых игроков. Но сразу скажу: столько я не съем один, придётся делиться с командой», ― резюмировал тренер.

В честь дня рождения наставника сборная России проведёт тренировку в понедельник в облегчённом режиме. Вместо традиционной теории команда соберётся на праздничное чаепитие, однако уже на следующий день продолжит работу в полную силу.