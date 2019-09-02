Футболисты сборной России поздравили Черчесова с 56-летием

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Игроки сборной России по футболу поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с днём рождения.
Футболисты сборной России поздравили Черчесова с 56-летием
  • РИА Новости

Как сообщает корреспондент RT c тренировочной базы команды в подмосковном Новогорске, игроки подарили своему наставнику футболку национальной команды с номером 56 на спине.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. 

Ранее сообщалось, что Руслан Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука.

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