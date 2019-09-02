Футболисты сборной России поздравили Черчесова с 56-летием

Игроки сборной России по футболу поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с днём рождения.

Как сообщает корреспондент RT c тренировочной базы команды в подмосковном Новогорске, игроки подарили своему наставнику футболку национальной команды с номером 56 на спине.

Саламыча поздравили:) не галстук, но футболка сборной:) pic.twitter.com/VQpyCwH0ob — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 2 сентября 2019 г.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что Руслан Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука.