Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука

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Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым вызвал в расположение национальной команды полузащитника «Краснодара» Руслана Камболова для подготовки к матчам квалификации на чемпионат Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба сборной вызов 29-летнего Камболова связан с травмой полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, получившего повреждение в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

В активе Камболова шесть матчей за сборную.

Тренировочный сбор начнётся 1 сентября в Новогорске.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном пройдёт 9 сентября в Калининграде.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Алексей Миранчук из-за травмы не поедет в расположение сборной России.

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