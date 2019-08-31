Камболов вызван в сборную России вместо травмированного Алексея Миранчука
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба сборной вызов 29-летнего Камболова связан с травмой полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, получившего повреждение в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».
В активе Камболова шесть матчей за сборную.
Тренировочный сбор начнётся 1 сентября в Новогорске.
Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября в Глазго, а игра с Казахстаном пройдёт 9 сентября в Калининграде.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что Алексей Миранчук из-за травмы не поедет в расположение сборной России.