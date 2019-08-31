Сёмин заявил, что Алексей Миранчук из-за травмы не поедет в расположение сборной России

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму Алексея Миранчука, которую полузащитник получил в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Думаю, что серьёзно. В сборную он не поедет. Эта травма выбила из колеи. Очень тяжело отреагировала команда. К тому же замены на такой случай у нас, по сути, не было», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Миранчук получил повреждение на 26-й минуте матча в борьбе с полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном, получившим за фол на хавбеке «Локомотива» жёлтую карточку, и покинул поле.

Ранее сообщалось, что Сёмин назвал закономерным поражение «Локомотива» в матче с «Ростовом».