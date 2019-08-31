Сёмин назвал закономерным поражение «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Ростова» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Много нелепых ошибок допустили, «Ростов» нас за это наказал. Наверное, всё закономерно. Валить на удачу и неудачу... В клетку не засадишь и не закроешь её», — заявил Сёмин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что добиться победы «Локомотиву» помешал комплекс проблем, среди которых травма полузащитника Алексея Миранчука и последовавшие за этим вынужденные замены и необходимые перестановки в средней и атакующей линиях.

Ранее сообщалось, что форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов был признан лучшим футболистом матча с «Локомотивом».