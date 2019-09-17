Восемь пенальти, удаление за нецензурную брань и гол с «нулевого» угла: чем запомнился 9-й тур РПЛ

В рамках девятого тура чемпионата России по футболу судьи назначили сразу восемь пенальти, причём половина из них не была реализована. Главный арбитр матча «Тамбов» — ЦСКА Михаил Вилков удалил хавбека хозяев Валерия Чуперку за нецензурную брань в свой адрес. Полузащитники Кристиан Бистрович и Матиас Норманн принесли победы ЦСКА и «Ростову» красивыми дальними ударами. А Отман Эль-Кабир помог «Уралу» выиграть в Москве у «Спартака», забив решающий мяч с «нулевого» угла.

Возвращение Дриусси и нереализованный пенальти Азмуна

Открылся тур в Санкт-Петербурге, где «Зенит» не без труда обыграл «Арсенал». Начался матч очень удачно для питерцев: уже на шестой минуте Артём Дзюба после подачи с фланга поразил ворота своей бывшей команды. При этом гол форвард праздновать не стал по причине, как он сам объяснил, уважения к «канонирам».

Уже в середине тайма хозяева получили возможность увеличить преимущество в счёте, но Сердар Азмун крайне неудачно исполнил пенальти, и позволил Михаилу Левашову совершить сейв. Вдобавок «Арсенал» после перерыва сумел отыграться благодаря отличному удару Кантемира Берхамова со штрафного.

Вновь выйти вперёд «Зениту» помогло ещё одно пенальти. Максим Володько в своей штрафной откровенно срубил Игоря Смольникова, а Себастьян Дриусси исполнил одиннадцатиметровый куда лучше Азмуна. «Точку» же в концовке поставил вышедший на замену Олег Шатов. В заключение стоит отметить Бранислава Ивановича, который провёл 100-й матч в футболке «Зенита».

Третье поражение «Спартака» и грубейшая ошибка Ещенко

А вот «Спартак» в субботу ждал настоящий конфуз. Дома красно-белые умудрились во второй раз подряд уступить в РПЛ «Уралу». Причём в прошлом году столичный коллектив также проиграл со счётом 1:2. При этом началась встреча для хозяев лучше не придумаешь. Уже на 12-й минуте Самуэль Жиго удачно подключился к подаче углового и забил свой четвёртый мяч в чемпионате страны. Тем самым француз укрепил лидерство в гонке бомбардиров команды.

Однако после перерыва подопечных Олега Кононова словно подменили. Они выпустили из рук бразды правления игрой и отдали инициативу сопернику. Красно-белые ничего не могли поделать с быстрыми фланговыми атаками гостей и проигрывали весь подбор. Особенно непросто приходилось возрастному Андрею Ещенко, который не справлялся с техничным Отманом Эль-Кабиром. В результате оба гола пришли из его зоны.

Сначала Юрий Бавин после подачи с левого фланга оставил мяч пяткой Владимиру Ильину, и тот с рикошетом от ноги Георгия Джикии дошёл до адресата, а нападающий отправил снаряд между ног Александра Максименко. А затем Эль-Кабир обработал передачу со своей половины поля, очень легко ушёл от Ещенко и с «нулевого» угла сумел пробить в створ мимо вышедшего навстречу Максименко.

Неудивительно, что почти сразу после этого Ещенко поменяли на Николая Рассказова. «Спартак» в концовке перешёл на навал, но так и не сумел хотя бы отыграться. Таким образом, «Урал» подтвердил реноме неудобного для красно-белых соперника, обыграв их в третий раз в последних четырёх встречах в РПЛ. Плюс весной екатеринбуржцы выбили подопечных Кононова из Кубка России.

Для «Спартака» данное поражение стало уже третьим подряд во всех турнирах. Очередная неудача затмила дебют в составе красно-белых чешского полузащитника Алекса Крала, который провёл на поле все 90 минут.

Победный гол Крыховяка и травма Антона Миранчука

«Локомотив», в отличие от «Спартака», взял дежурные три очка в выездном матче с «Сочи». Победу железнодорожникам принёс гол Гжегожа Крыховяка в самом начале встречи. После скидки Фёдора Смолова поляк ворвался в штрафную и забил свой четвёртый мяч в текущем сезоне. К слову, в прошлом на его счету было всего два гола во всех турнирах.

Также эта виктория получилась особенной для Юрия Сёмина, ведь она стала для тренера 300-й в чемпионатах России. К сожалению, для железнодорожников победа оказалась достигнута ценой травм сразу двух лидеров. Уже в дебюте поединка повреждение голеностопа получил Антон Миранчук. Полузащитника тут же заменили, и пока непонятно, сумеет ли он сыграть с «Байером» в Лиге чемпионов. А ближе к финальному свистку серьёзно рассёк бровь Бенедикт Хёведес. Залитого кровью немца также пришлось менять.

В свою очередь, футболисты «Сочи» после игры выражали недовольство работой судьи Игоря Панина, поскольку за 20 минут до конца он не поставил пенальти в ворота «Локо» за очевидную игру рукой в исполнении Ведрана Чорлуки.

Пенальти на 89-й минуте и чёрная серия «Рубина»

Весьма зрелищным получилось и противостояние «Оренбурга» с «Рубином» в воскресенье. В первом тайме командам так и не удалось открыть счёт, несмотря на большое количество ударов. Зато сразу после перерыва соперники обменялись голами. Сначала Рикардо Алвеш с линии штрафной низом отправил мяч в дальний угол и вывел коллектив Владимира Федотова вперёд, а спустя несколько минут статус-кво на табло восстановил Евгений Башкиров.

В конечном итоге судьба противостояния решилась в концовке встречи. «Оренбург» заработал стандарт, а защитник казанцев Филип Уремович после подачи в штрафной придержал вышедшего на замену Артёма Кулишева. Судья уверенно указал на «точку», а реализовал одиннадцатиметровый сам пострадавший. Таким образом, «Оренбург» одержал вторую победу подряд, а заслуживший немало лестных отзывов на старте сезона «Рубин» потерпел уже третье поражение кряду.

Невероятный мяч Бистровича и спорный пенальти

Не обошлось без победного мяча в концовке и в Саранске, где новичок РПЛ «Тамбов» принимал ЦСКА. Несмотря на разницу в классе, подопечные Александра Григоряна успешно сдерживали атаки соперника и не позволяли армейцам проникать в собственную штрафную.

Мало того, красно-синим не удалось даже реализовать пенальти, заработанный Максимом Осипенко за игру рукой практически на ровном месте. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Фёдор Чалов пробил не лучшим образом, и Георгий Шелия спас команду. Правда, тут же «Тамбов» подвёл Валерий Чуперка, который что-то высказал в жёсткой форме арбитру и моментально получил прямую красную карточку. Причём для молдаванина данное удаление стало уже вторым в сезоне.

В результате ЦСКА всё же удалось дожать аутсайдера, причём Виктор Гончаренко угадал с заменой. Кристиян Бистрович первым же касанием после выхода на поле из-за пределов штрафной по невероятной траектории отправил мяч прямо в ближнюю девятку. А уже в добавленное время точный удар с дальней дистанции нанёс и Хёрдур Магнуссон.

Единственной ложкой дёгтя для армейцев стала травма новичка Седрика Гогуа, который жаждал проявить себя в матче с бывшей командой. Зато ближе к финальному свистку в составе москвичей дебютировал другой новобранец Лукас Сантос.

Три одиннадцатиметровых и седьмой гол Соболева

Не менее богатым на события получился и матч «Краснодара» с «Крыльями Советов». Для начала команды быстро сумели обменяться голами. Сперва Александр Соболев замкнул навес с фланга и с семью мячами догнал Элдора Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ, а затем Магомед-Шапи Сулейманов точным ударом в угол счёт сравнял.

А в конце первого тайма гости вовсе имели отличную возможность выйти вперёд. Судья Сергей Карасёв после просмотра повтора назначил пенальти в ворота южан за игру рукой в исполнении Руслана Камболова, но всё тот же Соболев с «точки» переиграть Матвея Сафонова не сумел.

Произошедшее послужило сигналом для «Краснодара», и после перерыва хозяева на классе дожали соперника. Причём в их случае также не обошлось без нереализованного пенальти. Правда, Ари удачно сыграл на добивании после сейва Сергея Рыжикова. К слову, натурализованный бразилец, вернувшись в строй после травмы, во втором матче кряду набрал два балла за результативность.

Ну а Карасёв вскоре назначил и третий пенальти — вновь в ворота «Краснодара», и Паул Антон на этот раз был точен. Однако возродить интригу по-настоящему самарцам в концовке так и не удалось.

Помощь VAR и нули на табло

А в матче «Динамо» и «Уфы» пенальти, напротив, был отменён, и в Москве также не обошлось без помощи VAR. В самом начале встречи судья Виталий Мешков указал на «точку» после того, как мяч попал в район предплечья недавно подписавшему контракт с «Зенитом» Данилу Круговому. Но, просмотрев повтор, рефери изменил своё решение.

Впоследствии «Динамо» имело немало моментов для того, чтобы выйти вперёд. Особенно старался Сильвестр Игбун, который на «флажке» трансферной кампании на правах аренды переехал в Москву как раз из «Уфы». В итоге бело-голубые нанесли по воротам соперника 15 ударов, но так и не сумели пробить опытного Александра Беленова. Зато голкипер хозяев Игорь Лещук не пропустил в третьем матче кряду. Но вряд ли Дмитрий Хохлов этим удовлетворился, ведь его команда продолжает фактически вести борьбу за выживание.

Ужасающий подкат Швеца и великолепный выстрел Норманна

Наконец, ещё один, восьмой пенальти в туре, был назначен в матче между «Ростовом» и «Ахматом». При этом одиннадцатиметровый показался крайне неоднозначным, ведь мяч после прострела соперника попал Евгению Чернову в прижатую к телу руку, положение которой он физически не мог изменить. Возможно, будь у судьи Николая Волошина возможность посмотреть повтор, он бы изменил своё решение, а так Одисе Роши открыл счёт.

Но после перерыва подопечным Валерия Карпина удалось переломить ход крайне тяжёлого матча. И помог им это сделать голкипер оппонента Виталий Гудиев. В самом начале второго тайма после удара Романа Ерёменко издали вратарь неудачно отразил мяч прямо перед собой, а Хорен Байрамян отправил снаряд в створ.

Спустя менее чем десять минут грозненцы вовсе остались в меньшинстве. Антон Швец прямыми ногами влетел в голень Матиасу Норманну так, что тот совершил кувырок в воздухе. Швец получил за это прямую красную карточку. Норвежец не стал отвечать на грубость грубостью, а вместо этого из-за пределов штрафной нанёс потрясающий удар в дальнюю девятку с рикошетом от перекладины. В этом моменте Гудиев помочь своей команде ничем не мог.

Таким образом, «Ростов» по делу одержал волевую победу и продолжает делить первую строчку с «Краснодаром» и «Зенитом». «Ахмат» же располагается в непосредственной близости от зоны вылета и не побеждает уже пять матчей.