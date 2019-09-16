«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом» в девятом туре РПЛ

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«Ростов» взял верх над грозненским «Ахматом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом» в девятом туре РПЛ
  • © РИА Новости

Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Коллектив из Грозного вышел вперёд на 19-й минуте игры благодря голу Одис Роши с пенальти. Хозяева же ответили точными ударами Хорена Байрамяна и Матиаса Норманна на 54-й и 64-й минутах.

На 62-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Антона Швеца.

«Ростов» набрал 20 очков и поднялся на третье место турнирной таблицы чемпионата России. «Ахмат» находится 12-й строчке, имея в своём активе восемь баллов.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в девятом туре РПЛ.

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