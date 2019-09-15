ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в девятом туре РПЛ

Московский ЦСКА взял верх над «Тамбовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 84-й минуте забил Кристиян Бистрович, а в компенсированное время преимущество подопечных Виктора Гончаренко удвоил Хёрдур Магнуссон.

На 66-й минуте форвард армейцев Фёдор Чалов не реализовал пенальти. А на 72-й хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Валерия Чуперки.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на второе место в чемпионате России. «Тамбов» с пятью баллами замыкает турнирную таблицу.

Ранее «Оренбург» обыграл «Рубин» в девятом туре РПЛ благодаря голу с пенальти.