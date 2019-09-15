ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в девятом туре РПЛ

Короткая ссылка
Московский ЦСКА взял верх над «Тамбовом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в девятом туре РПЛ
  • @pfc_cska
  • Twitter

Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 84-й минуте забил Кристиян Бистрович, а в компенсированное время преимущество подопечных Виктора Гончаренко удвоил Хёрдур Магнуссон.

На 66-й минуте форвард армейцев Фёдор Чалов не реализовал пенальти. А на 72-й хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Валерия Чуперки.

ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на второе место в чемпионате России. «Тамбов» с пятью баллами замыкает турнирную таблицу.

Ранее «Оренбург» обыграл «Рубин» в девятом туре РПЛ благодаря голу с пенальти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить