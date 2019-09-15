ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в девятом туре РПЛ
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Встреча прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 84-й минуте забил Кристиян Бистрович, а в компенсированное время преимущество подопечных Виктора Гончаренко удвоил Хёрдур Магнуссон.
На 66-й минуте форвард армейцев Фёдор Чалов не реализовал пенальти. А на 72-й хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Валерия Чуперки.
ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на второе место в чемпионате России. «Тамбов» с пятью баллами замыкает турнирную таблицу.
Ранее «Оренбург» обыграл «Рубин» в девятом туре РПЛ благодаря голу с пенальти.