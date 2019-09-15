«Оренбург» обыграл «Рубин» в девятом туре РПЛ благодаря голу с пенальти

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«Оренбург» одержал победу над казанским «Рубином» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Оренбург» обыграл «Рубин» в девятом туре РПЛ благодаря голу с пенальти
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Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:1.

На 49-й минуте хозяев вывел вперёд Рикарду Алвеш. Через четыре минуты казанцы восстановили равенство благодаря голу Евгения Башкирова. Тем не менее в конце матча «Оренбург» вырвал победу — Артём Кулишев оказался точен с пенальти.

Для «Рубина» это поражение стало третьим подряд в чемпионате России.

«Оренбург» набрал восемь очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 10 баллами находится на 10-й строчке.

Ранее «Локомотив» одолел «Сочи» в девятом туре РПЛ.

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