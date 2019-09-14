«Спартак» уступил «Уралу» в девятом туре РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:2.
Красно-белые вышли вперёд на 12-й минуте благодаря голу Самуэля Жиго. Гости ответили точными ударами Владимира Ильина и Отмана Эль-Кабира на 48-й и 60-й минутах.
Таким образом, «Урал» набрал 13 очков и укрепился на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» же продолжает занимать шестую строчку с 14-ю баллами в своём активе.
Ранее «Зенит» обыграл «Арсенал» в девятом туре РПЛ.