Глава РФС против совмещения Черчесовым работы в сборной и клубе

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказал мнение о возможном совмещении Станиславом Черчесовым должностей главного тренера национальной команды и клуба.
Глава РФС против совмещения Черчесовым работы в сборной и клубе
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной, и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством российская национальная команда дошла на домашнем чемпионате мира — 2018 до стадии четвертьфинала, что является лучшим результатом в её истории.

Ранее Дюков выразил надежду, что Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться в футбол.

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