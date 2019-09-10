Глава РФС надеется, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я уже высказывал своё отношение к этой истории. Я хотел бы, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол. Надеюсь, что они смогут это сделать», — приводит слова Дюкова ТАСС.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Ранее сообщалось, что Анатолий Бышовец сравнил ситуацию Кокорина и Мамаева с делом Эдуарда Стрельцова.