Глава РФС надеется, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
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- РИА Новости
«Я уже высказывал своё отношение к этой истории. Я хотел бы, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол. Надеюсь, что они смогут это сделать», — приводит слова Дюкова ТАСС.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
Ранее сообщалось, что Анатолий Бышовец сравнил ситуацию Кокорина и Мамаева с делом Эдуарда Стрельцова.