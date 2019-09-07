Бышовец сравнил ситуацию Кокорина и Мамаева с делом Стрельцова

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец сравнил ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым с делом знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова.
Бышовец сравнил ситуацию Кокорина и Мамаева с делом Стрельцова
  • РИА Новости

«Здесь аналогии можно проводить со Стрельцовым, который смог вернуться в сборную и стать лучшим игроком. Что касается ребят, то у них за плечами нет больших достижений. Но если реабилитируются и добьются их, это сделает им честь», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева.

Ранее Кокорин заявил, что «Зенит» оказал ему поддержку во время заключения.

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