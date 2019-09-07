Кокорин заявил, что «Зенит» оказал ему поддержку во время заключения

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал о поддержке со стороны клуба во время его заключения по делу о драках в центре Москвы.

«Футбольный клуб «Зенит» поддерживал как мог, постоянно Сергей Богданович Семак был на связи», — цитирует Кокорина «Говорит Москва».

По его словам, представители клуба всегда интересовались, чем они могут ему помочь, за что он благодарен «Зениту».

«Поэтому хотелось бы в первую очередь с ними иметь диалог и после этого делать какие-то выводы», — сказал Кокорин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева.

Ранее Кокорин и Мамаев отреагировали на приглашение Рамзана Кадырова в «Ахмат».