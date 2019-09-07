Кокорин и Мамаев отреагировали на приглашение Кадырова в «Ахмат»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые 17 сентября будут освобождены из колонии по УДО, отреагировали на поддержку президента Чечни Рамзана Кадырова, который выразил готовность пригласить игроков в грозненский «Ахмат».

«Хотелось бы в первую очередь сказать большое спасибо ему. В принципе, он один из немногих, кто высказал свою позицию уверенно, не побоялся ничего. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут — так и сделаем», — цитирует Кокорина «Говорит Москва».

Мамаев, в свою очередь, присоединился к словам благодарности, отметив, что, помимо Кадырова, свою позицию не побоялся высказать президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

«В любом случае, спасибо им за поддержку, но отталкиваться будем, Саша правильно сказал, от своих клубов. Дальше уже видно будет», — подчеркнул Мамаев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев передали привет заключённым СИЗО.