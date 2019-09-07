Футболисты Кокорин и Мамаев передали привет заключённым СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые 17 сентября будут освобождены из колонии по УДО, передали привет своим бывшим сокамерникам в СИЗО «Бутырка».

«Всем в централе ребятам, с кем мы там в камерах сидели. Я думаю, все всё знают в огромной «Бутырке». Всем привет большой и тоже слова благодарности за поддержку», — приводит слова Мамаева «Говорит Москва».

Он также пожелал всем заключённым скорейшего освобождения и найти правильный путь в жизни. Футболист подчеркнул, что люди в «Бутырке» очень сильно помогли им.

«Мы, можно так сказать, научились преодолевать новые эмоциональные моменты», — добавил Мамаев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева.

Ранее сообщалось, что президент Чечни Рамзан Кадыров готов дать Кокорину и Мамаеву возможность выступить за «Ахмат».