Кадыров готов дать Кокорину и Мамаеву возможность выступить за «Ахмат»

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Глава Чечни и почётный президент грозненского «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Кадыров готов дать Кокорину и Мамаеву возможность выступить за «Ахмат»
  • РИА Новости

«Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили своё дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш «Ахмат», — приводит слова Кадырова ТАСС.

11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Ранее главный тренер «Ахмата» прокомментировал сообщения об интересе клуба к Мамаеву.

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