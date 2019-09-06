Главный тренер «Ахмата» прокомментировал сообщения об интересе клуба к Мамаеву

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения об интересе клуба к полузащитнику Павлу Мамаеву.

«Пока что рано говорить о том, как будет развиваться ситуация», — заявил он.

По его словам, можно только порадоваться, что Мамаев и Александр Кокорин были освобождены.

Как предположил Рахимов, спортсменам понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя.

«После такой длительной паузы необходимо будет понять, в каком они будут состоянии. Ведь не так просто набрать форму, вернуться на свой уровень», — добавил он.

Со своей стороны, юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в беседе с радио Sputnik прокомментировал освобождение игроков.

«Это было ожидаемо. Был весьма неожиданный приговор — с реальным сроком наказания, который явился итогом длительного разбирательства и всеобщего осуждения, которое царило в обществе», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева.