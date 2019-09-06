Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева по УДО

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я остаюсь при своём мнении, что можно было найти выход из ситуации, не лишая парней свободы. Они не дети! Осознали содеянное, поняли, что нельзя нарушать общественный порядок», — написал Кадыров в своём Telegram.

Он считает, что спортсмены были достаточно тем фактом, что их осудила общественность, так как они привыкли к любви болельщиков. По его мнению, не стоило ломать игрока дело всех их жизни.

«Проиграли отечественный футбол, Кокорин и Мамаев, миллионы любителей футбола, не думаю, что торжествуют и те, с кем возникла конфликтная ситуация. Случившееся должно послужить уроком для всех звёзд и всего общества», — подчеркнул Кадыров.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева.

Ранее журналист Василий Уткин высказался об освобождении Кокорина и Мамаева.