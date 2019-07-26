Шалимов не считает резкими свои слова в адрес главного тренера «Спартака» Кононова

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что не считает неоправданно резкими свои высказывания в адрес наставника московского «Спартака» Олега Кононова.

«Не считаю. Я не говорю о Кононове как о тренере. Говорю как о человеке», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его мнению, слова Кононова про спартаковские традиции являются пиаром и маской. Шалимов также подчеркнул, что не может представить, как великие люди в истории клуба могли сказать что-то подобное Кононову, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.

«Если вы не можете связать двух слов, в голове туман, то зачем ехать на публичное мероприятие?» — сказал Шалимов.

Ранее Шалимов объяснил свои высказывания в адрес Кононова.