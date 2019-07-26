Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил свои высказывания в адрес главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который поздравил фанатов и близких легендарного футболиста команды Фёдора Черенкова в день 60-летия со дня его рождения.

«Люди ходят на кладбище, чтобы воздать дань памяти, а не произносят поздравительных речей. Человек умер. Хорошо, что долгих лет жизни не пожелал», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что о человеке многое говорит тот факт, когда он приходит на могилу ради демонстрации себя и не может подготовить нормальную речь.

«Люди скорбят, приносят гвоздики — напоминаю, что их должно быть сорок, а не сорок одна. Говорят: «Мы тебя помним и не забудем». Такие слова — это важно. А когда говорят, что поздравляют с днём рождения, юбилеем — нонсенс для меня», — добавил Шалимов.

25 июля Черенкову исполнилось бы 60 лет. Кононов и игроки «Спартака» посетили Троекуровское кладбище и почтили память футболиста.

Фёдор Черенков является рекордсменом «Спартака» по количеству сыгранных матчей за клуб — 494. Он ушёл из жизни в 2014 году.

Ранее Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове.