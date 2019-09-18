«Боролся до конца»: в возрасте 43 лет ушёл из жизни экс-футболист «Зенита» Риксен

18 сентября скончался голландский футболист Фернандо Риксен. Полузащитник известен по выступлениям за голландские АЗ и «Фортуну», шотландский «Рейнджерс» и петербургский «Зенит», в составе которого выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА. В 2013 году у Риксена был диагностирован боковой амиотрофический склероз. В последние годы жизни он был полностью парализован, а в июне потерял возможность говорить.

Смерть

Утром в среду после продолжительной болезни из жизни ушёл известный в недавнем прошлом футболист Фернандо Риксен. В последние годы он проживал в Шотландии, где на заре карьеры выступал за местный «Рейнджерс». Как сообщает The Mirror, голландец скончался в больнице неподалёку от Глазго.

Информацию об уходе из жизни Риксена подтвердили в пресс-службе «Рейнджерс», в составе которого он провёл самый продолжительный период своей карьеры. Примечательно, что в сезоне-2002/03 Фернандо помог коллективу в 50-й раз в истории стать чемпионом Шотландии по футболу.

«Рейнджерс» с глубоким сожалением сообщает, что бывший игрок команды Фернандо Риксен умер этим утром после борьбы с БАС», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в Twitter.

Новость о смерти Риксена вызвала глубокую печаль в спортивном сообществе. Свои соболезнования выразили в Международной федерации футбола (ФИФА), а соответствующие записи в соцсетях оставили гранды шотландского футбола — «Селтик» и «Абердин», первые клубы голландца — «Фортуна» из Ситтарда и АЗ, а также его бывшие партнёры по команде. Коллективы выразили соболезнования родным и близким атлета, а также благодарность самому игроку за годы выступлений.

Не остался в стороне и один из самых важных клубов в карьере голландца. Санкт-Петербургский «Зенит» опубликовал сообщение в социальной сети, в котором также прокомментировал трагическое событие.

«Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», — говорится в заявлении.

Также в клубе сообщили, что проведут специальную акцию в честь бывшего футболиста, а новость о его кончине прокомментировал генеральный директор Александр Медведев.

«Очень печальная новость для нас. Фернандо продолжал бороться даже в самой безнадёжной ситуации. Достаточно вспомнить последнюю встречу, которую он организовал для своих друзей. От нас там присутствовал представитель фанатского движения, ребята со сборов отправили ему фотографии и пожелания, чтоб он не сдавался и боролся до конца», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Болезнь

Последние годы жизни известного футболиста были омрачены тяжёлым недугом. В 2013 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига) — медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов. Со временем человек теряет способность самостоятельно передвигаться, а заключительной стадией развития является паралич и атрофия мышц.

При этом Фернандо отчаянно сражался и не подавал признаков отчаяния. Он регулярно появлялся на публике и общался с болельщиками. Ситуация усугубилась в 2018 году, когда он лишился способности говорить, а впоследствии оказался полностью парализован.

Всё это время за ним ухаживала его супруга Вероника, на которой футболист женился уже после того, как у него диагностировали данный недуг. Девушка признавалась, что сам Фернандо старается сохранять позитивный настрой и даже иногда шутит о своей болезни.

В свою очередь, футболиста, как могли, поддерживали болельщики и его бывшие одноклубники. Так, в конце июня игроки «Зенита» опубликовали фотографию, на которой были запечатлены с большим баннером в честь голландца. На нём была изображена его фотография и подпись: «Не сдавайся, Фернандо». Впоследствии акцию поддержки провели и фанаты его бывшего коллектива АЗ на матче первого тура первенства Нидерландов.

Внимание болельщиков не ограничивалось пределами футбольных стадионов. Многие лично писали Веронике и интересовались здоровьем известного спортсмена, а также благодарили его за стойкость.

«Испытываю к нему огромное уважение за то, что он остаётся сильным даже в самые тяжёлые времена. Знаю, никто не вечен, но некоторые люди всегда будут помнить вас. Мы навсегда сохраним дух Фернандо с нами», — написала одна из болельщиц.

При этом сам Риксен изрядно напугал всех, когда объявил, что 28 июня состоится его «последняя» встреча с болельщиками. Многие всерьёз подумали, что спортсмен готовится сделать эвтаназию, но его жена развеяла эти слухи.

«Мне оборвали телефон по этому поводу. И Первый канал звонил, и другие СМИ, уже устала, честно говоря, отвечать. Фернандо не собирается делать эвтаназию, напишите это, если можно, большими, жирными буквами. И так сердце разрывается, а тут ещё заголовки сплошной чередой: «Решил уйти из жизни»... Не планирует муж устраивать прощальную ночь! Человек появится на публике в последний раз, потому что ему реально тяжело находиться пять-семь часов в окружении людей, которые пытаются его потрогать, обнять и сфотографировать», — цитирует Веронику Риксен «Матч ТВ».

Она также предполагала, что Риксен способен долго жить со своей болезнью и рассказала, что ранее у него были более тяжёлые периоды.

«В Шотландии, врачи подтвердили, эвтаназия официально запрещена. О чём тут вообще говорить? Нандо по всем медицинским бумагам до конца дней останется в этой стране, его никто отсюда не вывезет и не переместит. Тема закрыта», — заключила тогда Вероника.

Последние месяцы своей жизни Риксен провёл в хосписе больницы неподалёку от Глазго. Как сообщала супруга, без специального оборудования она не может осуществлять за ним уход в домашних условиях. При этом на тот момент Фернандо ещё мог дышать самостоятельно.

В больнице спортсмен отметил и свой 43-й день рождения. Мероприятие посетили самые родные и близкие, включая жену и дочь Изабеллу, а в качестве подарка ему преподнесли торт в виде футбольного мяча.

Карьера

Свою профессиональную карьеру в футболе Риксен начал в 1994 году. На протяжении четырёх сезонов он защищал цвета «Фортуны» из Ситтарда. Изначально коллектив выступал в первом дивизионе голландской Эредивизии, но впоследствии сумел пробиться в высшую лигу. В этом есть и заслуга хавбека, отметившегося пятью голами в 94 матчах.

Затем Риксен перебрался в более серьёзный клуб АЗ из Алкмара, в котором улучшил свои показатели. За два года он также провёл 94 встречи, но отличился уже 12 раз и заслужил приглашение в гранд шотландского футбола «Рейнджерс».

Именно этот период стал одним из самых ярких в карьере голландца. На протяжении шести лет он был неотъемлемой частью коллектива, регулярно появляясь на поле. В его составе он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Шотландии, а также трижды завоёвывал Кубок шотландской лиги.

Однако отечественные болельщики помнят Риксена по выступлениям за «Зенит». Изначально он переехал в Санкт-Петербург на правах аренды, а инициатором трансфера стал наставник сине-бело-голубых Дик Адвокат, хорошо знавший полузащитника по совместной работе в «Рейнджерс». Уже полгода спустя российский клуб оформил полноценный переход игрока, причём руководство не смутил даже буйный нрав новичка.

Так, Фернандо и ранее был известен своими жёсткими конфликтами с соперниками, но в «Зените» нередко ссорился с партнёрами. Осенью 2006 года он подрался с капитаном команды Владиславом Радимовым, а в январе 2007-го между футболистами вновь вспыхнул конфликт. Правда, это не помешало петербуржцам в течение ближайших полутора лет выиграть чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Риксен покинул «Зенит» в 2009 году. После ухода с тренерского мостика Адвоката команду временно возглавил Анатолий Давыдов, но отношения с футболистом у него не сложились. В итоге голландец сначала был сослан в дубль, а после контракт с ним был расторгнут. Как объяснили в пресс-службе коллектива, причиной тому стали неоднократные нарушения дисциплины. Полузащитник вернулся в родную «Фортуну», после чего перешёл в любительскую команду «Минор», где и завершил карьеру.