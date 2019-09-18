Экс-футболист «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» голландец Фернандо Риксен умер после продолжительной болезни в возрасте 43 лет.
Экс-футболист «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Twitter российского клуба.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», — говорится в сообщении.

В 2013 году игроку был поставлен диагноз — боковой амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и последующей атрофии мышц.

Риксен выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год. В его активе также выступления за такие команды, как «АЗ Алмаар», «Рейнджерс», а также сборную Нидерландов по футболу.

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