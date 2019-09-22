Реабилитация за еврокубки, кадровые проблемы и ключевое противостояние: чем интересен матч ЦСКА — «Краснодар»

В центральном матче десятого тура РПЛ сойдутся московский ЦСКА и «Краснодар». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и всерьёз претендуют на будущее чемпионство. При этом на неделе и армейцы, и южане потерпели разгромные поражения в Лиге Европы. Кроме того, красно-синие испытывают серьёзные кадровые проблемы.

Оглушительный провал в Лиге Европы

Матч между столичным ЦСКА и «Краснодаром» в рамках десятого тура РПЛ болельщики ждут с огромным интересом, ведь в нём сойдутся одни из главных претендентов на будущее чемпионство. От лидирующего «Зенита» (который провёл на матч больше) южане и армейцы отстают на три и четыре очка соответственно. В прошлом сезоне «Краснодар» дважды обыграл ЦСКА (2:1 на выезде и 2:0 дома), причём в последней встрече фактически определилась судьба путёвки в Лигу чемпионов.

Однако в предматчевые расклады вмешалось провальное выступление обеих команд в Лиге Европы, где они потерпели болезненные поражения и пропустили по пять мячей. Армейцы оказались разгромлены «Лудогорцем», а «Краснодар» — «Базелем».

После такого любому коллективу сложно прийти в себя и выходить на поле уже спустя несколько дней, но подопечным Виктора Гончаренко и Мурада Мусаева придётся это сделать. К слову, роль главных тренеров в данной ситуации будет крайне важна: кому быстрее удастся привести подопечных в чувство и заставить их забыть о неудачных играх в Европе.

К сожалению для южан, для них это не первый подобный опыт в сезоне-2019/20. Так, спустя несколько дней после разгрома от «Олимпиакоса» в Греции «Краснодару» предстояло дома принять «Локомотив». И в той игре коллектив Мусаева предстал весьма боеспособным и не только сумел отыграться, пропустив мяч в самом начале из-за грубой ошибки Матвея Сафонова, но и до конца пытался вырвать три очка.

Куда сложнее придётся всё ещё очень молодой команде Гончаренко. Для нынешнего ЦСКА столь оглушительное поражение в еврокубках в новинку, и тренерскому штабу придётся постараться, чтобы привести футболистов в чувство.

Тяжёлая задача для Гончаренко

Стоит отметить, что если в распоряжении Мусаева есть достаточно длинная скамейка запасных, то в ЦСКА возможности для ротации минимальны. Несмотря на это, в Болгарии остались в запасе Фёдор Чалов с Ильзатом Ахметовым. С одной стороны, армейцы потерпели крупное поражение, с другой — лидерам красно-синих был просто необходим отдых перед важнейшим матчем чемпионата страны.

К сожалению для поклонников армейцев, их команду уже не первый сезон накрывает настоящая эпидемия травм. Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Рагнар Сигурдссон — эти игроки не смогут помочь ЦСКА в важнейшей встрече с «Краснодаром». Впрочем, существует вероятность, что Шарлия всё же успеет восстановиться.

И в Москве на него очень надеются, ведь дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек также заработали Хёрдур Магнуссон с Иваном Обляковым. Таким образом, Гончаренко придётся поломать голову над тем, кого поставить в центр обороны в компанию к Игорю Дивееву. 17-летний Вадим Карпов в Болгарии сыграл не слишком удачно, и после такого дебюта тренерский штаб наверняка побережёт юного футболиста.

Вполне вероятно, что в центр обороны придётся опуститься Яке Бийолу. На этой позиции словенец прежде не играл, но теоретически может справиться с непростой задачей, учитывая его антропометрические данные и игру в отборе. Кадровые проблемы ЦСКА делают из Бийола настоящего «универсального солдата».

Если Шарлия всё же вернётся в строй, то Гончаренко получит возможность не отходить от расстановки с тремя центральными защитниками. В противном случае ЦСКА придётся действовать по схеме в два центральных, которая не принесла команде успеха в матче стартового тура с «Крыльями Советов». А быстрые и техничные игроки «Краснодара» тем более могут доставить экспериментальной линии обороны соперника массу проблем.

Что касается потери Облякова, то она не является столь фатальной, и его место на поле с большой долей вероятности займёт Кристиян Бистрович, который забил победный мяч в ворота «Тамбова», а затем вышел на поле с первых минут во встрече с «Лудогорцем».

Любимый стадион Ари

Южанам же в предстоящем матче точно не поможет дисквалифицированный Тонни де Вильена. Можно предположить, что в столице его заменит Даниил Уткин. Тем более что в последней встрече команд именно он забил победный мяч в ворота ЦСКА.

Если голландец не сыграет с армейцами, то восстановившийся после травмы Ари наверняка окажется в стартовом составе, ведь в Швейцарии он на поле так и не вышел, так что должен подойти к матчу чемпионата в полной готовности. Преодолев последствия травмы, натурализованный бразилец набрал четыре балла за результативность (2 гола + 2 передачи) в двух матчах РПЛ — с «Уралом» и «Крыльями Советов». 33-летний нападающий по-прежнему находится в отличной форме.

Постарается Ари поразить и ворота ЦСКА, тем более что армейцы являются его «любимой» командой. Красно-синим он забивал семь раз. Любопытно, что столько же он огорчал свою бывшую команду — «Спартак». А на «Арене ЦСКА» опытный форвард и вовсе быстро освоился. В двух последних матчах на этом стадионе он не только дважды забил красно-синим, но и отдал две результативные передачи.

В целом же любопытно, кого Мусаев посадит на скамейку запасных после поражения от «Базеля». Можно предположить, что тренер предоставит отдых тому же Сафонову, чтобы психологически не перегружать молодого вратаря. Специалист уже делал так на старте сезона. Например, Матвей пропустил ответную игру с «Олимпиакосом». Заменить воспитанника клуба всегда готов другой вратарь высокого уровня Станислав Крицюк.

А вот центральных защитников, Александра Мартыновича и Уроша Спаича, допустивших в Швейцарии огромное количество ошибок, Мусаеву менять просто не на кого. Причём, если оценить действия белоруса и серба в матче с «Базелем», складывается впечатление, что шансы в воскресенье будут и у Чалова с партнёрами.

Можно предположить, что ЦСКА не будет лезть на рожон, а сыграет «вторым номером» и максимально компактно, чтобы не допустить разрывов на своей половине поля и в линии обороны. «Краснодару» же придётся идти вперёд, как это было в матче с «Локомотивом», и в такой ситуации всё может решить один гол.