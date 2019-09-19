«Подопечным Мусаева по силам дойти до полуфинала»: Корнаухов о старте «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

«Краснодар» обладает достаточно сильным составом и глубокой скамейкой запасных, чтобы дойти до полуфинала Лиги Европы. Такое мнение в интервью RT выразил бывший защитник сборной России Олег Корнаухов. Он пояснил, почему не забивает Фёдор Чалов и насколько серьёзна потеря Седрика Гогуа, а также ответил на вопрос, считает ли Маркуса Берга «деревом».

— На старте сезона много говорили о кризисе в ЦСКА. Можно ли утверждать, что армейцам удалось разобраться с игровыми проблемами?

— Не считаю, что в начале чемпионата армейцы пребывали в кризисной ситуации. Да, они испытывали определённые трудности из-за частых травм футболистов. В целом ЦСКА выступает на своём уровне — где-то чуть лучше, где-то чуть хуже.

— Учитывая крайне короткую скамейку, хватит ли армейцам сил на два фронта?

— Конечно. Команда знала, что в этом году ей предстоит представлять страну в Лиге Европы, играть через два дня на третий, и целенаправленно готовилась к этому.

— Виктор Гончаренко вряд ли рассчитывал, что сразу несколько важных футболистов получат травмы…

— Конечно, потери есть, но они восполнимы. У красно-синих есть молодые игроки, которые готовы выйти на поле в важных встречах. Кроме того, Арнор Сигурдссон должен восстановиться в ближайшее время. То же касается и Алана Дзагоева. Посмотрим, насколько серьёзное повреждение получил Седрик Гогуа. Пока что панических настроений нет.

— В Лиге Европы не самые большие призовые, а для ЦСКА традиционно на первом месте стоит попадание в Лигу чемпионов. Возможно, коллективу стоит пожертвовать выступлением в еврокубке и сосредоточиться на чемпионате?

— Футболисты не думают о таком, когда выходят на поле. Перед ними стоит задача победить. Получается это или нет — другой вопрос. Но настраиваются они исключительно на то, чтобы пробиться в плей-офф.

— С учётом сложности групп «Локомотива» и «Зенита» не исключено, что основная нагрузка по набору очков для страны в таблице коэффициентов УЕФА ляжет на ЦСКА и «Краснодар». Это является мотивацией для армейцев?

— Для футболистов главное — победа. Несомненно, эти баллы подсчитываются и играют важную роль не только для России, но и для самих клубов, но спортсмены вряд ли об этом думают. Очки в копилку России — не главная мотивация, а лишь бонус.

— Фёдор Чалов не забивает на протяжении четырёх матчей, если считать игры за ЦСКА и молодёжную сборную. Соперники адаптировались к нему или прошлогоднее звание лучшего бомбардира РПЛ стало всего лишь стечением обстоятельств?

— Прошлогодний успех изменил к нему отношение со стороны соперников. Они стали гораздо пристальнее следить за ним. Такие ситуации случаются: форвард может не забивать пару игр, но потом отметиться голом и положить конец подобным разговорам. При этом стоит отметить, что Чалов взрослеет и продолжает набираться опыта.

— Может ли это быть связано с его разочарованием из-за срыва перехода в «Кристал Пэлас»?

— Не думаю. Фёдор — адекватный парень и понимает, что если он хочет в будущем вызывать интерес со стороны клубов Европы в целом и АПЛ в частности, то ему необходимо давать результат здесь. В противном случае мечты об Англии останутся мечтами.

— Возможно, такие результаты — повод перестать настойчиво говорить о приглашении Чалова в сборную России?

— На тот момент ситуация была предельно ясна. В сборной России есть Артём Дзюба, который является её основным нападающим. Было понятно, что Чалов с ходу не получит шанс закрепиться в основе. Нет смысла держать его на скамейке, если он может помочь молодёжной национальной команде.

— В последнем матче РПЛ с «Тамбовом» травму получил защитник Седрик Гогуа. Его потерю можно считать критической для ЦСКА?

— Безусловно, отсутствие ключевых футболистов защитной линии — проблема для ЦСКА. Но такое часто случается. Гончаренко найдёт, кого выпустить в обороне. Есть Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, а также ребята из молодёжки. Сказать, насколько серьёзной окажется эта потеря, можно лишь после окончания встречи.

— Какое впечатление на вас произвёл Гогуа?

— Хороший, качественный защитник. Большой плюс, что он очень быстро адаптировался в коллективе, но теперь нужна стабильность.

— Гогуа с ходу стал игроком основного состава. Уже сейчас его можно считать лидером обороны ЦСКА?

— Чтобы утверждать подобное, необходимо понаблюдать за ним хотя бы на протяжении десяти матчей. Он качественно провёл две встречи и даже отметился голом, но в некоторых эпизодах чувствовалось отсутствие сыгранности с партнёрами.

— В матче с «Тамбовом» за ЦСКА дебютировал Лукас Сантос. Качественное усиление?

— Надеюсь. Но пока он был на поле лишь минут 15, а за это время очень сложно составить представление об атлете. У него есть хорошие качества: он взрывной, обладает хорошим дриблингом. Кроме того, футболист по определению не может быть плохим, если находится в числе кандидатов в сборную Бразилии.

— Нет впечатления, что Никола Влашич сильно сдал в сравнении с самим собой образца осени 2018-го?

— Возможно, он не совсем готов физически. Из-за выступления на молодёжном чемпионате Европы он мало отдыхал и позже других оказался в расположении клуба. Думаю, он наберёт форму и в ближайшее время болельщики увидят прежнего Влашича.

— Вам не кажется, что ЦСКА ошибся, выложив за него €15 млн летом?

— Нет, конечно.

— Чего ждать от матча между ЦСКА и «Лудогорцем»?

— Он будет тяжёлым. Болгары побегут вперёд, но уровень москвичей поможет им взять контроль над игрой. Надеюсь, ЦСКА победит.

— Летом «Краснодар» провёл масштабную трансферную кампанию под Лигу чемпионов. Учитывая данные усиления, он способен пробиться в полуфинал Лиги Европы?

— Для начала «быкам» необходимо сосредоточиться на выходе из группы, а уже потом можно будет рассуждать о дальнейших турнирных перспективах. Учитывая уровень футболистов, подопечным Мусаева по силам дойти до полуфинала Лиги Европы.

— Как оцените работу «Краснодара» в трансферный период?

— Были приобретены качественные исполнители. Очень жаль, что Реми Кабелла получил тяжёлую травму. В целом у команды сейчас всё хорошо: она лидирует в РПЛ, имеет глубокий состав, а приобретённые футболисты демонстрируют очень яркую игру в отдельных встречах. Плюс ко всему, ко второй части чемпионата должен вернуться в строй Юрий Газинский.

— Во всех матчах квалификации Лиги чемпионов в основе выходил Маркус Берг, но в РПЛ в старте регулярно оказывается Ари, недавно восстановившийся после травмы. Стоит ли ждать возвращения шведа в состав в Лиге Европы?

— Почему бы и нет? Думаю, всё зависит от тактической схемы коллектива. Пока в старте выходит Ари, который находится в отличной форме и является нападающим номер один в «Краснодаре». Но не стоит забывать и про Ивана Игнатьева.

— Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров сравнил Берга с деревом. Согласны с такой оценкой?

— Нет, конечно. На мой взгляд, он довольно неплохой нападающий, но пока не смог адаптироваться к стилю «быков». Он старается, но пока у него не получается. Остаётся смотреть, будет ли Берг приносить пользу команде в будущем.

— Тони Вильена и Юнес Намли производят на вас более приятное впечатление?

— Индивидуально сильные футболисты, но дело в том, что пока им также не удалось полноценно вписаться в игру «Краснодара». На данный момент это выглядит не очень органично, но уверен, что они помогут команде.

— Летом не был приобретён ни один центральный защитник. На ваш взгляд, селекционной службе не стоило уделить особое внимание поиску игроков этого амплуа?

— Не считаю, что у «Краснодара» беда с защитниками. На мой взгляд, у коллектива всё в порядке в обороне.

— С такой обороной «Краснодар» способен победить в РПЛ?

— Конечно.

— Магомед-Шапи Сулейманов забил пять мячей и является лучшим бомбардиром чёрно-зелёных. Как бы вы оценили его статус в коллективе?

— Сулейманов уже стал железным игроком основы «Краснодара». Да, в некоторых матчах он выходил на замену, а несколько встреч пропустил из-за травмы, но в целом он стабильно появляется в старте.

— Следовательно, стоит ожидать появления Сулейманова в основном составе в матче с «Базелем»?

— Безусловно.

— Чего «Краснодару» стоит опасаться во встрече с «Базелем»?

— Хорошая, организованная команда. На данный момент в ней нет лидера, но есть талантливые футболисты, способные повести за собой. «Базель» регулярно и довольно успешно выступает в еврокубках.