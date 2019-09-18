Выход на пик формы, джокер из «Интера» и травмы Миранчуков: в каком состоянии «Локомотив» стартует в Лиге чемпионов

«Локомотив» перед стартом в Лиге чемпионов из-за травм лишился Алексея и Антона Миранчуков. Однако минувшим летом команда точечно усилилась и сбалансировала свой состав. Лука Джорджевич, Жоау Мариу, Мурило Секейра и Дмитрий Живоглядов могут удивить соперников и в отсутствие братьев. А Юрий Сёмин, вероятно, учёл прошлогодние ошибки и вывел подопечных на пик формы к началу группового этапа.

Грамотная трансферная кампания и больше ожиданий от Жоау Мариу

К старту в Лиге чемпионов «Локомотив» подходит сбалансированным. После травмы Джефферсона Фарфана у команды возникла проблема с нападающими, но её удалось решить, подписав контракт с Лукой Джорджевичем. Также были точечно усилены и другие позиции. В частности, оборонительные ряды укрепили Мурило Секейра и Дмитрий Живоглядов, а полузащиту — Жоау Мариу, взятый в аренду у «Интера».

Понаблюдать за игрой последнего будет особенно интересно, ведь португалец является футболистом топ-клуба. Однако в Милане дела у него настолько не клеились, что болельщики «Интера» в соцсетях публично благодарили железнодорожников за избавление от страданий, которые им доставляла игра полузащитника.

Однако в чемпионате ниже классом, где давление является не столь серьёзным, Мариу может вновь почувствовать уверенность в себе и вернуться на прежний уровень. Тем более Юрий Сёмин, как никто, умеет находить подход к своим подопечным. Один из самых ярких примеров — Фарфан, приехавший в Россию завершать карьеру, а в итоге ставший чемпионом страны и одним из лидеров команды. Вдобавок Мариу имеет довольно богатый опыт игры в еврокубках, чем остальные новички похвастать не могут.

Аренда португальца оказалась своевременной ещё и потому, что на полузащиту команды осенью ляжет серьёзная нагрузка, и лидерам понадобятся передышки. А с появлением Жоау у Сёмина возникла возможность для ротации, поскольку прежде скамейка коллектива была достаточно короткой.

Заменить Дмитрия Баринова, Гжегожа Крыховяка и братьев Миранчуков практически некем, и это может прибавить железнодорожникам головной боли. В остальных линиях таких проблем нет. И судьба уже решила испытать команду на прочность, ведь травмы получили оба брата.

Если с «Байером» не сумеют сыграть ни Алексей, ни Антон, то Сёмину придётся поломать голову над тем, кем их заменить. В таком случае на острие атаки, вероятно, будет Эдер, а Фёдор Смолов вынужден будет сыграть в оттяжке, как это произошло в матче с «Сочи».

Уроки прошлого сезона

В целом «Локомотиву» важно не повторить прошлогоднего провала в еврокубках. Год назад красно-зелёные получили относительно лёгкую группу, но одержали лишь одну победу, заняв четвёртое место. Такое выступление, разумеется, не удовлетворило ни руководство клуба, ни болельщиков, ни самого Сёмина.

Однако из той неудачи тренерский штаб наверняка сделал правильные выводы. Да и вся команда набралась опыта, пусть и ценой пяти поражений, и поднялась на новый уровень. Нынешнее поколение железнодорожников выиграло всё на национальном уровне, а теперь готово добиться успеха в еврокубках. Пожалуй, этого команде пока не хватает, чтобы сравняться с поколением железнодорожников начала 2000-х.

А для Сёмина Лига чемпионов важна особенно, ведь ему уже 72 года, и нет гарантий, что после окончания сезона тренер не захочет уйти на покой. Неслучайно генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в СМИ несколько раз затрагивал тему преемника легендарного специалиста. В таком случае нынешнее выступление в еврокубках может стать для Сёмина последним.

Продолжая анализ прошлогодней неудачи команды в Лиге чемпионов, необходимо отметить, что тогда подготовка «Локомотива» к новому сезону получилась скомканной. Многие футболисты принимали участие в чемпионате мира и вернулись в расположение команды в разном физическом и психологическом состоянии.

В результате красно-зелёные стартовали не слишком удачно, а также сказалось так называемое «чемпионское похмелье». А осенью в жёстком режиме команде пришлось особенно непросто, неслучайно подопечные Сёмина регулярно пропускали в концовках матчей.

В этом году таких проблем у железнодорожников нет. Они получили возможность спокойно войти в сезон, играя по одному матчу в неделю. К тому же вице-чемпиону не пришлось тратить силы на еврокубковую квалификацию, как тем же «Краснодару» и «Спартаку». Таким образом, «Локомотив» планомерно набрал форму к старту в Лиге чемпионов.

В последних шести матчах коллектив Сёмина одержал четыре победы и потерпел лишь одно поражение — от «Ростова». Но и в той встрече красно-зелёные вполне могли взять очки, не соверши Евгений Чернов невероятный сейв в добавленное арбитром время. Опять же характерный момент: в концовках матчей игроки «Локо» не выглядели уставшими, а бежали вперёд. Тем же «Крыльям Советов» Крыховяк забил победный мяч на 94-й минуте.

Момент истины для Миранчуков

Пожалуй, единственной серьёзной неприятностью на старте сезона стали травмы Миранчуков. Остаётся надеяться, что Алексей всё же успеет вернуться в строй перед матчем с «Байером» и помочь партнёрам. Между тем для братьев этот сезон может оказаться во многом определяющим. С уходом Мануэла Фернандеша они окончательно укрепились в роли игроков, через которых в команде идут все атаки, и превратились в лидеров «Локо».

Но одно дело — выступление в РПЛ, а другое — в ЛЧ. Прошлый сезон в главном Еврокубке Миранчуки вряд ли могут занести себе в актив, а в этом от них будут ждать чего-то особенного. Недаром главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что участие в турнире «станет лакмусовой бумажкой» для обоих.

К тому же еврокубки — отличная возможность зарекомендовать себя перед ведущими клубами Старого Света. Миранчукам всего по 23 года. В клубе не скрывают желания хорошо заработать на своих лидерах. И если «Локо» удастся успешно выступить в Лиге чемпионов, а братья проявят себя, то трансфер в один из европейских клубов вполне может состояться.