Гол Азмуна, фол Оздоева и удачный дебют Осорио: как «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Питерцев незадолго до перерыва вывел вперёд Сердар Азмун, но в начале второго тайма он был вынужден попросить замену из-за травмы. Хозяева же отыгрались благодаря пенальти за фол Магомеда Оздоева.

Возвращение в Лион спустя четыре года и тактические эксперименты Семака

Очередной сезон еврокубков стартовал для российских команд не слишком удачно. Во-первых, уже летом завершили выступление на международной арене «Арсенал» и «Спартак». Во-вторых, не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов «Краснодар». При этом южане без шансов уступили греческому «Олимпиакосу» с общим счётом 1:6.

Таким образом, честь страны в главном еврокубке предстояло отстаивать только «Зениту» и «Локомотиву». А стартовать на групповом этапе первыми выпало именно питерцам, которых на выезде ждало противостояние с третьей командой чемпионата Франции «Лионом».

Любопытно, что с «Олимпиком» сине-бело-голубые встречались совсем недавно — в 2015-м. Именно тогда «Зенит» в последний раз принимал участие в главном еврокубковом турнире континента. В том сезоне российский коллектив под руководством Андре Виллаш-Боаша дважды обыграл соперника из Франции с общим счётом 5:1, а три мяча в ворота «Лиона» забил Артём Дзюба. Правда, составы обеих команд с той поры претерпели значительные изменения.

Добиться успеха «Зенит» был настроен и на этот раз, тем более «Лион» в первых пяти матчах чемпионата Франции набрал лишь восемь очков, а в последних трёх встречах вовсе остался без побед. Впрочем, Семак перед игрой произнёс дежурные фразы о высоком уровне соперника. В свою очередь, наставник хозяев Силвиньо заявил, что в грядущем матче его подопечные должны забить как можно быстрее.

Что касается ростера «Зенита», то Семак сумел немало удивить болельщиков, доверив место на поле сразу двум новичкам, которые пополнили команду лишь в последние дни трансферного окна. Речь идёт о Вячеславе Караваеве и Йордане Осорио.

При этом тренерский штаб сине-бело-голубых решил сделать ставку на схему с тремя центральными защитниками, и компанию Браниславу Ивановичу и Ярославу Ракицкому в центре обороны составил как раз Осорио. Караваев же расположился на профильном правом крае. А вот Дуглас Сантос неожиданно отправился к Вильмару Барриосу в опорную зону, тогда как Магомед Оздоев остался в запасе.

Удачная концовка первого тайма и неназначенный пенальти

Обе команды начали матч достаточно осторожно, явно не стремясь рисковать. Игроки «Зенита» действовали спокойно, на острие за мяч боролись Артём Дзюба и Сердар Азмун. Под ними же активно предлагал себя Себастьян Дриусси, который не был привязан к флангу, а заполнял свободные зоны у чужой штрафной.

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Атаки «Лиона» подопечные Семака пытались пресекать на корню и до поры это удавалось. По-настоящему опасных моментов у ворот Андрея Лунёва долгое время не возникало. Можно вспомнить лишь удар Бертрана Траоре из пределов штрафной прямо в руки голкиперу и чуть неточный выстрел головой в исполнении Марсело после подачи углового. «Зенит» ответил ударом Сердара Азмуна метров с 20 в дальний нижний угол. Антони Лопеш в данной ситуации с большим трудом перевёл мяч на угловой.

Но ближе к середине тайма питерцы на какое-то время упустили нити игры из своих рук и едва ли не впервые в матче позволили сопернику активизироваться. В одном из моментов судья даже мог назначить пенальти в ворота гостей после игры рукой Осорио, но в результате решил, что Йордан коснулся мяча неумышленно.

А вскоре «Зенит» едва не остался без Азмуна. Пытаясь отобрать мяч у убегавшего к чужой штрафной оппонента, иранец получил повреждение голеностопа и тут же знаком показал, что ему требуется замена. Переодеваться мигом отправился Оздоев. Но, немного полежав на газоне, Сердар пришёл в себя и решил остаться на поле.

В результате всего через несколько минут именно иранцу удалось открыть счёт. После отличной передачи от Дугласа с фланга Азмун сыграл в стенку с Дзюбой, ворвался в штрафную и точно пробил в нижний левый угол. При этом Артём отметился элегантной передачей на партнёра внешней стороны стопы, которая оставила не у дел сразу несколько соперников.

Невероятный промах игрока «Лиона» и удачные замены Семака

К сожалению, травма всё-таки не позволила Азмуну продолжить игру и в самом начале второго тайма он попросил замену. Вместо него на поле вышел Оздоев. Увы, спустя всего пару минут после своего появления Магомед заработал пенальти для «Лиона». Полузащитник в собственной штрафной «купился» на финт техничного Мемфиса Депая и ударил голландца по ногам, а судья мгновенно указал на «точку». Одиннадцатиметровый реализовал сам же Депай, хотя Лунёв угадал направление полёта мяча.

«Зенит» отреагировал на произошедшее без лишних нервов и тут же сам создал пару опасных моментов у ворот соперника. Сначала Дриусси головой пробил выше после подачи с фланга, а затем Жирков немного не попал в ближнюю девятку из-за пределов штрафной.

«Лион» ответил невероятным промахом в исполнении Жефф Рен-Аделеда. После ошибки Ракицкого хозяева провели стремительную атаку по правому флангу и вывели на удар своего партнёра, но тот из убойной позиции не сумел попасть в дальний угол и откровенно «простил» «Зенит».

А после того как через правый край гостей прошло ещё пару опасных атак Семак убрал с поля подуставшего Жиркова и вместо него бросил в бой Далера Кузяева. Он занял место в центре полузащиты, тогда как Дуглас опустился на фланг обороны. Данный ход позволил нейтрализовать потенциально опасную зону в защите «Зенита».

Тут же питерцы создали ещё один опаснейший момент. После подачи с фланга Дзюба подработал мяч и черпачком отправил его в направлении Оздоева. Магомед имел отличную возможность реабилитироваться за эпизод с пенальти, но с нескольких метров пробил головой прямо в руки Лопешу.

В концовке же Семак не только выпустил на поле Олега Шатова, но и пошёл на тактические перемены. С выходом атакующего полузащитника питерцы перешли на излюбленную схему игры с четырьмя защитниками в линию. И на последних минутах скорее «Зенит» мог вырвать победу, чем «Лион», но на финишный штурм у гостей банально не хватило сил. Тем не менее выездную ничью вполне можно назвать приемлемым результатом для российской команды.