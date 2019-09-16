Регбийный приём Дзюбы, шутка Урганта о тренерах «Спартака» и футболист без номера: что обсуждали в девятом туре РПЛ
- © Алексей Даничев РИА Новости
Как Дзюба готовится к Кубку мира по регби
Одним из главных героев тура стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Он не только помог своей команде обыграть «Арсенал», но и отметился участием в забавном эпизоде на пару с Сердаром Азмуном. Иранец долго не хотел уходить на замену и о чём-то спорил с судьёй Павлом Кукуяном. Тогда капитан сборной России подбежал к партнёру, обхватил его руками, поднял с земли и перенёс его за пределы поля.
«Аккуратненько поднял его. Скоро же Кубок мира по регби. Вот, готовлюсь», — шутил после матча форвард.
Слова Дзюбы не оставили без внимания в Федерации регби России, где заявили, что забронировали за Артёмом место в сборной страны и готовы выпустить его на позиции «столба или фланкера».
Отреагировала на произошедшее даже европейская пресса. Так, популярное издание FourFourTwo посетовало, что у Маурицио Сарри в финальном матче Кубка английской лиги не оказалось своего Дзюбы. Напомним, тогда вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага попросту отказался замениться на резервного вратаря перед серией пенальти, и лондонцы уступили трофей «Манчестер Сити».
😅 У тебя тоже есть друг, который всегда спасет тебя от неприятностей, как Дзюба Азмуна?#РПЛ#Зенитpic.twitter.com/dfj6XTqzsX— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 13 сентября 2019 г.
Оскорбления фанатов, шутка Урганта, критика Быстрова
А вот для «Спартака» тур получился не столь удачным. Красно-белые открыли счёт в самом начале матча с «Уралом», но после перерыва пропустили дважды и потерпели третье поражение подряд во всех турнирах. Такие результаты привели к новой волне критики в адрес Олега Кононова, которая, казалось, затихла после ряда успешных результатов столичного коллектива в августе.
На этот раз фанаты ещё по ходу встречи принялись скандировать излюбленные кричалки про Массимо Карреру, тем более итальянец на прошлой неделе вернулся в Москву. А после финального свистка болельщики исполнили менее известную песню про Кононова, которая вряд ли могла понравиться самому специалисту.
«Прибыл тренер к нам из Тулы— Арсений Петров (@Arseny_Petrov) 14 сентября 2019 г.
Он не выиграл ничего
Это Кононов Олежа
Кто нам притащил его?» pic.twitter.com/phUVL36xfL
Впрочем, Олег Георгиевич на пресс-конференции заявил, что понимает подобную реакцию фанатов, и пояснил, что существует только один способ вернуть их расположение — побеждать.
После неудачных результатов в СМИ появились рассуждения о якобы возможной скорой отставке Кононова, но футболисты после матча заступились за тренера. В частности, капитан Георгий Джикия отметил, что команда полностью доверяет тренеру. Генеральный директор клуба Томас Цорн также опроверг информацию о возможных перестановках на тренерском мостике.
Прокомментировал происходящее даже известный российский телеведущий Иван Ургант.
«Каждый новый тренер, приходящий в «Спартак», напоминает мне собаку, которая гонится за автобусом, гавкает, а когда догоняет, что делать не знает», — написал Ургант на своей странице в Twitter.
Каждый новый тренер приходящий в Спартак напоминает мне собаку которая гонится за автобусом, гавкает , а когда догоняет что делать не знает 🤷🏻♂️😉— GRISHA 🤣🎸 (@GrishkaUrgant) 15 сентября 2019 г.
А, пожалуй, наиболее жёстко высказался о ситуации в «Спартаке» бывший футболист команды Владимир Быстров, который в настоящий момент является экспертом на телевидении. После поражения от «Урала» экс-полузащитник сборной России подчеркнул, что Кононов не контролирует ситуацию.
«Чего нам лапшу на уши вешают? Нам говорят, что купили вот таких футболистов, надо подождать. Ну, объявите сразу, что в этом сезоне команда будет бороться за седьмое место, тогда все вопросы снимаются», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
Троллинг «Урала»
В свою очередь, в «Урале» не упустили повода подколоть спартаковцев. Так, по ходу крайне неудачно складывающегося для красно-белых второго тайма в Twitter екатеринбуржцев появился пост следующего содержания:
«У «Спартака» точно 11 игроков на поле?»
А чуть позже в социальных сетях клуба было опубликовано победное видео из раздевалки команды на «Открытие-Арене».
Прямо сейчас в раздевалке 👏🔥🔥 pic.twitter.com/Q3C0QvI5VG— ФК Урал (@FCURAL) 14 сентября 2019 г.
Травмы ЦСКА
ЦСКА, в отличие от «Спартака», удалось набрать три очка в матче с «Тамбовом», но команда не обошлась без очередного повреждения. В самом начале второго тайма повреждение приводящей мышцы бедра получил хорошо проявивший себя ранее новичок армейцев Седрик Гогуа. Футболиста пришлось экстренно менять.
Данная травма стала для красно-синих уже шестой на старте сезона. Кажется, будто над командой повис злой рок. Причём повреждения игроки армейцев получают в пяти встречах РПЛ кряду. В настоящий момент Виктор Гончаренко не может рассчитывать на восьмерых человек: Виктора Васина, Рагнара Сигурдссона, Дмитрия Ефремова, Кирилла Набабкина, Яку Бийола, Седрика Гогуа, Алана Дзагоева и Георгия Щенникова — практически целую команду.
При этом в ближайшие 22 дня ЦСКА предстоит провести 7 матчей во всех турнирах. Таких кадровых проблем у красно-синих не было давно. Вдобавок в матче с «Тамбовом» четвёртые жёлтые карточки заработали Хёрдур Магнуссон с Иваном Обляковым. Таким образом, в важнейшей игре с «Краснодаром» в следующем туре Гончаренко останется ещё и без них. В связи с этим не совсем понятно, например, кто составит Звонимиру Шарлия с Игорем Дивеевым компанию в обороне.
Спорные решения судьи
Между тем победа ЦСКА над «Тамбовом» не обошлась без спорных судейских решений. Во-первых, пенальти в ворота хозяев получился далеко не самым очевидным. На повторе показалось, что мяч попал Максиму Осипенко в плечо.
Фёдор Чалов одиннадцатиметровый не реализовал, но спустя несколько минут прямую красную карточку за оскорбление судьи получил полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка. В результате в концовке ЦСКА дожал соперника, а главный тренер новичка РПЛ Александр Григорян обвинил судью Михаила Вилкова в необъективности.
«Я неоднократно слышал оскорбления в адрес арбитра со стороны игроков ЦСКА. Но судья их не слышал. Я спросил Чуперку, прозвучало ли оскорбление в адрес арбитра. Было. Значит, и удалять имел полное право», — приводятся слова Григоряна в Twitter комментатора матча Михаила Моссаковского.
Помимо этого, отвечая на вопрос об исходе встречи, тренер в свойственной ему эмоциональной манере заявил, что не собирается пересматривать матч.
Савин в защиту женского судейства
Если количество скандалов, связанных с арбитражем, в РПЛ не уменьшится, то не стоит исключать того, что судейский корпус пополнит Анастасия Пустовойтова, отработавшая финал женской Лиги чемпионов и несколько матчей первенства планеты во Франции, в том числе игру за третье место. В минувшую пятницу она получила награду Международной ассоциации развития футбола (IFDA) «Рефери года».
В частности, больше доверять Анастасии призвал РФС после церемонии награждения футбольный блогер Евгений Савин.
«Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки! Но только у нас можно быть «топчиком» в Европе, а дома даже не «понюхать» ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу. Ребята из РФС, вас не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперёд? Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться?» — написал Савин в Instagram.
Реакция последовала незамедлительно. Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что будет для начала выступать на исполкоме за включение Пустовойтовой в число арбитров ПФЛ.
«Это необходимо, чтобы Анастасия могла сделать следующий шаг в будущем. Она сдаёт нормативы не хуже мужчин, это очень талантливый арбитр. Никакой проблемы здесь быть не может. Оптимальное развитие событий — это когда она в сезоне-2019/20 судит матчи ПФЛ, сезон-2020/21 — в ФНЛ. Если всё будет нормально, с сезона-2021/22 её можно будет попробовать для работы на матчах премьер-лиги», — приводит слова Левникова ТАСС.
Футболист без номера
А в последнем матче игрового дня в воскресенье сошлись «Краснодар» и «Крылья Советов». И противостояние этих команд удалось на славу. Шесть забитых мячей, три пенальти, два из которых не было реализовано, помощь VAR — всему этому стали свидетелями болельщики на юге России.
Наконец, в концовке встречи и вовсе произошло уникальное событие: опытному полузащитнику самарской команды Александру Гацкану пришлось доигрывать матч в футболке без номера.
Дело в том, что молдавский полузащитник в одном из единоборств получил серьёзное рассечение головы, и кровь буквально залила майку футболиста. Несмотря на это Гацкан остался на поле, но переоделся в новую амуницию (как требуют того правила), на которой номера попросту не оказалось.