Регбийный приём Дзюбы, шутка Урганта о тренерах «Спартака» и футболист без номера: что обсуждали в девятом туре РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче с «Арсеналом» вытолкнул с поля партнёра по команде Сердара Азмуна и получил шуточный вызов в сборную России по регби. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Урала» подвергся обструкции со стороны болельщиков, а также удостоился шутки от Ивана Урганта. Футбольный блогер Евгений Савин предложил РФС начать привлекать арбитра Анастасию Пустовойтову к играм ФНЛ и РПЛ. А полузащитник Александр Гацкан доигрывал встречу с «Краснодаром» в майке без номера.

Как Дзюба готовится к Кубку мира по регби

Одним из главных героев тура стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Он не только помог своей команде обыграть «Арсенал», но и отметился участием в забавном эпизоде на пару с Сердаром Азмуном. Иранец долго не хотел уходить на замену и о чём-то спорил с судьёй Павлом Кукуяном. Тогда капитан сборной России подбежал к партнёру, обхватил его руками, поднял с земли и перенёс его за пределы поля.

«Аккуратненько поднял его. Скоро же Кубок мира по регби. Вот, готовлюсь», — шутил после матча форвард.

Слова Дзюбы не оставили без внимания в Федерации регби России, где заявили, что забронировали за Артёмом место в сборной страны и готовы выпустить его на позиции «столба или фланкера».

Отреагировала на произошедшее даже европейская пресса. Так, популярное издание FourFourTwo посетовало, что у Маурицио Сарри в финальном матче Кубка английской лиги не оказалось своего Дзюбы. Напомним, тогда вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага попросту отказался замениться на резервного вратаря перед серией пенальти, и лондонцы уступили трофей «Манчестер Сити».

Оскорбления фанатов, шутка Урганта, критика Быстрова

А вот для «Спартака» тур получился не столь удачным. Красно-белые открыли счёт в самом начале матча с «Уралом», но после перерыва пропустили дважды и потерпели третье поражение подряд во всех турнирах. Такие результаты привели к новой волне критики в адрес Олега Кононова, которая, казалось, затихла после ряда успешных результатов столичного коллектива в августе.

На этот раз фанаты ещё по ходу встречи принялись скандировать излюбленные кричалки про Массимо Карреру, тем более итальянец на прошлой неделе вернулся в Москву. А после финального свистка болельщики исполнили менее известную песню про Кононова, которая вряд ли могла понравиться самому специалисту.

«Прибыл тренер к нам из Тулы

Он не выиграл ничего

Это Кононов Олежа

Кто нам притащил его?» pic.twitter.com/phUVL36xfL — Арсений Петров (@Arseny_Petrov) 14 сентября 2019 г.

Впрочем, Олег Георгиевич на пресс-конференции заявил, что понимает подобную реакцию фанатов, и пояснил, что существует только один способ вернуть их расположение — побеждать.

После неудачных результатов в СМИ появились рассуждения о якобы возможной скорой отставке Кононова, но футболисты после матча заступились за тренера. В частности, капитан Георгий Джикия отметил, что команда полностью доверяет тренеру. Генеральный директор клуба Томас Цорн также опроверг информацию о возможных перестановках на тренерском мостике.

Прокомментировал происходящее даже известный российский телеведущий Иван Ургант.

«Каждый новый тренер, приходящий в «Спартак», напоминает мне собаку, которая гонится за автобусом, гавкает, а когда догоняет, что делать не знает», — написал Ургант на своей странице в Twitter.

Каждый новый тренер приходящий в Спартак напоминает мне собаку которая гонится за автобусом, гавкает , а когда догоняет что делать не знает 🤷🏻‍♂️😉 — GRISHA 🤣🎸 (@GrishkaUrgant) 15 сентября 2019 г.

А, пожалуй, наиболее жёстко высказался о ситуации в «Спартаке» бывший футболист команды Владимир Быстров, который в настоящий момент является экспертом на телевидении. После поражения от «Урала» экс-полузащитник сборной России подчеркнул, что Кононов не контролирует ситуацию.

«Чего нам лапшу на уши вешают? Нам говорят, что купили вот таких футболистов, надо подождать. Ну, объявите сразу, что в этом сезоне команда будет бороться за седьмое место, тогда все вопросы снимаются», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Троллинг «Урала»

В свою очередь, в «Урале» не упустили повода подколоть спартаковцев. Так, по ходу крайне неудачно складывающегося для красно-белых второго тайма в Twitter екатеринбуржцев появился пост следующего содержания:

«У «Спартака» точно 11 игроков на поле?»

А чуть позже в социальных сетях клуба было опубликовано победное видео из раздевалки команды на «Открытие-Арене».

Прямо сейчас в раздевалке 👏🔥🔥 pic.twitter.com/Q3C0QvI5VG — ФК Урал (@FCURAL) 14 сентября 2019 г.

Травмы ЦСКА

ЦСКА, в отличие от «Спартака», удалось набрать три очка в матче с «Тамбовом», но команда не обошлась без очередного повреждения. В самом начале второго тайма повреждение приводящей мышцы бедра получил хорошо проявивший себя ранее новичок армейцев Седрик Гогуа. Футболиста пришлось экстренно менять.

Данная травма стала для красно-синих уже шестой на старте сезона. Кажется, будто над командой повис злой рок. Причём повреждения игроки армейцев получают в пяти встречах РПЛ кряду. В настоящий момент Виктор Гончаренко не может рассчитывать на восьмерых человек: Виктора Васина, Рагнара Сигурдссона, Дмитрия Ефремова, Кирилла Набабкина, Яку Бийола, Седрика Гогуа, Алана Дзагоева и Георгия Щенникова — практически целую команду.

При этом в ближайшие 22 дня ЦСКА предстоит провести 7 матчей во всех турнирах. Таких кадровых проблем у красно-синих не было давно. Вдобавок в матче с «Тамбовом» четвёртые жёлтые карточки заработали Хёрдур Магнуссон с Иваном Обляковым. Таким образом, в важнейшей игре с «Краснодаром» в следующем туре Гончаренко останется ещё и без них. В связи с этим не совсем понятно, например, кто составит Звонимиру Шарлия с Игорем Дивеевым компанию в обороне.

Спорные решения судьи

Между тем победа ЦСКА над «Тамбовом» не обошлась без спорных судейских решений. Во-первых, пенальти в ворота хозяев получился далеко не самым очевидным. На повторе показалось, что мяч попал Максиму Осипенко в плечо.

Фёдор Чалов одиннадцатиметровый не реализовал, но спустя несколько минут прямую красную карточку за оскорбление судьи получил полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка. В результате в концовке ЦСКА дожал соперника, а главный тренер новичка РПЛ Александр Григорян обвинил судью Михаила Вилкова в необъективности.

«Я неоднократно слышал оскорбления в адрес арбитра со стороны игроков ЦСКА. Но судья их не слышал. Я спросил Чуперку, прозвучало ли оскорбление в адрес арбитра. Было. Значит, и удалять имел полное право», — приводятся слова Григоряна в Twitter комментатора матча Михаила Моссаковского.

Помимо этого, отвечая на вопрос об исходе встречи, тренер в свойственной ему эмоциональной манере заявил, что не собирается пересматривать матч.

Савин в защиту женского судейства

Если количество скандалов, связанных с арбитражем, в РПЛ не уменьшится, то не стоит исключать того, что судейский корпус пополнит Анастасия Пустовойтова, отработавшая финал женской Лиги чемпионов и несколько матчей первенства планеты во Франции, в том числе игру за третье место. В минувшую пятницу она получила награду Международной ассоциации развития футбола (IFDA) «Рефери года».

В частности, больше доверять Анастасии призвал РФС после церемонии награждения футбольный блогер Евгений Савин.

«Уже почти во всех топ-чемпионатах судят девушки! Но только у нас можно быть «топчиком» в Европе, а дома даже не «понюхать» ФНЛ, а про РПЛ вообще молчу. Ребята из РФС, вас не смущает, что у нас есть девушка, которая судит финал Лиги чемпионов, а в России не получает шанса двигаться вперёд? Я понимаю, что «баба» должна варить борщи на кухне, но, может, дадите ей подвигаться?» — написал Савин в Instagram.

Реакция последовала незамедлительно. Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что будет для начала выступать на исполкоме за включение Пустовойтовой в число арбитров ПФЛ.

«Это необходимо, чтобы Анастасия могла сделать следующий шаг в будущем. Она сдаёт нормативы не хуже мужчин, это очень талантливый арбитр. Никакой проблемы здесь быть не может. Оптимальное развитие событий — это когда она в сезоне-2019/20 судит матчи ПФЛ, сезон-2020/21 — в ФНЛ. Если всё будет нормально, с сезона-2021/22 её можно будет попробовать для работы на матчах премьер-лиги», — приводит слова Левникова ТАСС.

Футболист без номера

А в последнем матче игрового дня в воскресенье сошлись «Краснодар» и «Крылья Советов». И противостояние этих команд удалось на славу. Шесть забитых мячей, три пенальти, два из которых не было реализовано, помощь VAR — всему этому стали свидетелями болельщики на юге России.

Наконец, в концовке встречи и вовсе произошло уникальное событие: опытному полузащитнику самарской команды Александру Гацкану пришлось доигрывать матч в футболке без номера.

Дело в том, что молдавский полузащитник в одном из единоборств получил серьёзное рассечение головы, и кровь буквально залила майку футболиста. Несмотря на это Гацкан остался на поле, но переоделся в новую амуницию (как требуют того правила), на которой номера попросту не оказалось.