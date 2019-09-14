Дзюбу пригласили в сборную России по регби после эпизода с Азмуном

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Федерация регби России отреагировала на ситуацию, произошедшую в матче девятого тура Российской премьер лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Арсеналом» когда Артём Дзюба оттащил Сердара Азмуна от арбитра.
Дзюбу пригласили в сборную России по регби после эпизода с Азмуном
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Артём, сорри, мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?» — говорится в сообщении пресс-службы федерации в Twitter.

Эпизод произошёл на 75-й минуте встречи. Азмун, получив жёлтую карточку, начал активно спорить с арбитром, когда Дзюба подбежал к нему и оттащил от судьи, тем самым не позволив одноклубнику получить и красную карточку.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что Дзюба прокомментировал ситуацию вокруг мальчика с причёской Ибрагимовича.

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