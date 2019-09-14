Дзюбу пригласили в сборную России по регби после эпизода с Азмуном
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- РИА Новости
«Артём, сорри, мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?» — говорится в сообщении пресс-службы федерации в Twitter.
Эпизод произошёл на 75-й минуте встречи. Азмун, получив жёлтую карточку, начал активно спорить с арбитром, когда Дзюба подбежал к нему и оттащил от судьи, тем самым не позволив одноклубнику получить и красную карточку.
😅 У тебя тоже есть друг, который всегда спасет тебя от неприятностей, как Дзюба Азмуна?#РПЛ#Зенитpic.twitter.com/dfj6XTqzsX— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 13 сентября 2019 г.
Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что Дзюба прокомментировал ситуацию вокруг мальчика с причёской Ибрагимовича.