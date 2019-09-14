Дзюба прокомментировал ситуацию вокруг мальчика с причёской Ибрагимовича

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказал мнение о ситуации вокруг четвероклассника Прохора из Сосновоборска, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Многие меня спрашивали о Прохоре. Я сам не сторонник экстравагантных причёсок, сам люблю подшутить и порой негодую. Но шутки шутками, а гнобить или выгонять парня — это неприемлемо. У нас свободная страна, кто какую причёску хочет носить, пусть такую и носит», — заявил Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».

Он отметил, что такое поведение взрослых людей является странным.

«Понимаю, если бы одноклассники его подкалывали, но эта ситуация какая-то бредовая. Уже везде об этом говорят и думаю, будут приняты какие-то меры», — добавил форвард.

Прохор пришёл в школу с новой причёской в начале сентября, после чего учителя и директор учебного заведения сделали ему замечание, а потом предложили родителям забрать ребёнка на домашнее обучение.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист «Ромы» Франческо Тотти высказался о ситуации вокруг мальчика с причёской Ибрагимовича