Тотти высказался о ситуации вокруг мальчика с причёской Ибрагимовича
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«Произошедшее кажется неправильным, сюрреалистичная история. Несправедливо, что человека, а тем более ребёнка, преследуют лишь потому, что у него есть кумир, поскольку он не сделал ничего плохого. Учителя должны задуматься», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.
Прохор пришёл в школу с новой причёской в начале сентября, после чего учителя и директор учебного заведения сделали ему замечание, а потом предложили родителям забрать ребёнка на домашнее обучение.
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин поддержал мальчика с причёской Ибрагимовича.