Тотти высказался о ситуации вокруг мальчика с причёской Ибрагимовича

Легендарный футболист итальянского клуба «Рома» Франческо Тотти выразил поддержку Прохору из Сосновоборска, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Произошедшее кажется неправильным, сюрреалистичная история. Несправедливо, что человека, а тем более ребёнка, преследуют лишь потому, что у него есть кумир, поскольку он не сделал ничего плохого. Учителя должны задуматься», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.

Прохор пришёл в школу с новой причёской в начале сентября, после чего учителя и директор учебного заведения сделали ему замечание, а потом предложили родителям забрать ребёнка на домашнее обучение.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин поддержал мальчика с причёской Ибрагимовича.