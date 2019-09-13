Сёмин поддержал мальчика с причёской Ибрагимовича

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин записал видеообращение к четверокласснику Прохору из Сосновоборска, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Дорогой Прохор! Я Юрий Сёмин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они неправы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждём в «Локомотиве». Удачи тебе, всё будет хорошо», — сказал Сёмин в своём Instagram.

Прохор пришёл в школу с новой причёской в начале сентября, после чего учителя и директор учебного заведения сделали ему замечание, а потом предложили родителям забрать ребёнка на домашнее обучение.

Ранее сообщалось, что СК проверит школу в Красноярском крае на превышение полномочий.