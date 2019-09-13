Сёмин поддержал мальчика с причёской Ибрагимовича
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- РИА Новости
«Дорогой Прохор! Я Юрий Сёмин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они неправы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждём в «Локомотиве». Удачи тебе, всё будет хорошо», — сказал Сёмин в своём Instagram.
Прохор пришёл в школу с новой причёской в начале сентября, после чего учителя и директор учебного заведения сделали ему замечание, а потом предложили родителям забрать ребёнка на домашнее обучение.
Ранее сообщалось, что СК проверит школу в Красноярском крае на превышение полномочий.