«Сейв десятилетия» Чернова, конфликт Евсеева с «Оренбургом» и автомобиль для Бериши: что обсуждали в восьмом туре РПЛ

Испанское издание AS назвало сейв защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче с «Локомотивом» лучшим «спасением» за последние десять лет, а комментатор Георгий Черданцев пообещал постричься наголо, если подопечные Валерия Карпина станут чемпионами России. Наставник «Уфы» Вадим Евсеев жёстко высказался об «Оренбурге» после домашнего поражения, а Георгий Джикия и Магомед Оздоев устроили перепалку в подтрибунном помещении. ЦСКА и «Спартак» презентовали новичков команды Седрика Гогуа и Алекса Крала соответственно, а руководство «Ахмата» подарило Бернарду Берише автомобиль.

Сейв Чернова и обещание Черданцева

Одним из главных событий 8-го тура РПЛ стала выездная победа «Ростова» над «Локомотивом». Матч двух лидеров лиги получился сверхнапряжённым и вполне мог завершиться в пользу железнодорожников, однако в концовке настоящее футбольное чудо сотворил защитник гостей Евгений Чернов. Оказавшийся ненужным «Зениту» футболист сначала вынес мяч с ленточки после удара Фёдора Смолова, а спустя секунду в горизонтальном прыжке отразил удар Луки Джорджевича.

Невероятные спасения Чернова стали одним из главных событий дня не только в России, но и Европе. Так, пресс-служба «Ростова» в шутку изменила амплуа футболиста на голкипера, а известный портал Transfermarkt посоветовал клубам успеть приобрести Евгения до закрытия трансферного окна. Однако самым лестным оказался отзыв испанской AS, назвавшей сейв защитника лучшим за последние десять лет.

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Примечательно, что на игре между «Локомотивом» и «Ростовом» присутствовал скаут «Манчестер Юнайтед». В последнее время много говорилось об интересе европейских клубов к братьям Алексею и Антону Миранчукам, но будет неудивительно, если после этой встречи английский гранд обратит внимание на Чернова. Особенно, учитывая проблемы «красных дьяволов» в оборонительной линии.

При этом успех «Ростова» так воодушевил известного комментатора Георгия Черданцева, что тот решил пойти на рискованный шаг. Журналист последовал примеру известного английского футболиста и эксперта Гари Линекера и пообещал серьёзно изменить свой внешний вид, если подопечные Карпина станут чемпионами России. Недавно британец сказал, что сбреет волосы в случае победы «Ливерпуль» в АПЛ.

«Последую примеру коллеги Линекера и пообещаю, что если «Ростов» станет чемпионом, перед первым эфиром следующего сезона постригусь наголо», — написал Черданцев в Twitter.

Подарок Берише и поздравления Мандрыкину

Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша не успел отметиться таким героическим спасением, как Чернов, зато помог своему коллективу прервать двухматчевую серию без забитых мячей. Уроженец Косова отличился в игре с «Тамбовом», за что получил подарок от спонсора команды — Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. В качестве презента спортсмену достался автомобиль Hyundai Solaris, а ключи от машины ему вручил лично президент клуба Магомед Даудов.

В свою очередь, ЦСКА поздравил с днём рождения Вениамина Мандрыкина. Вратарь на протяжении десяти лет защищал цвета армейского клуба, пока в ноябре 2010 года не попал в страшную аварию. Уходя от преследования ГИБДД, спортсмен на своей машине врезался в дерево на скорости около 200 км/ч. В результате, он получил серьёзные травмы и до сих пор не может передвигаться самостоятельно.

Презентации Гогуа и Крала

В последний день трансферного окна российские клубы серьёзно активизировались и отметились целым рядом приобретений. Вслед за звёздным хавбеком «Локомотива» Жоау Мариу составы грандов РПЛ пополнили Седрик Гогуа и Алекс Крал. Согласно модному тренду, и ЦСКА, и «Спартак» сопроводили новость о приобретении спортсменов забавными видео.

Первым о пополнении состава оповестил ЦСКА, обыгравший тему национальности Гогуа. В ролике уроженца Кот-д'Ивуара (Берега Слоновой Кости) представляли то в виде шахматного слона, то как героя известного мультфильма Disney «Дамбо».

«Спартак» тоже подошёл к этому делу с юмором и заострил внимание на внешности своего новобранца. В частности, особое внимание было уделено его пышной шевелюре, породившей слоган: «Всё будет кучеряво». Так, заветную фразу поочерёдно произнесли шахматист Сергей Карякин, актёр Дмитрий Назаров и юморист Азамат Мусагалиев.

При этом если Крал не смог выйти на поле во встрече с «Зенитом» и ограничился лишь участием в презентации и общением с фанатами, то Гогуа помог ЦСКА обыграть тульский «Арсенал». Во втором тайме защитник оказался расторопнее всех при розыгрыше стандарта и отправил мяч в сетку ворот Михаила Левашова.

Евсеев против «Оренбурга»

Восьмой тур РПЛ не обошёлся без скандалов, один из которых разгорелся по окончании матча между «Уфой» и «Оренбургом». Подопечные Вадима Евсеева на своём поле потерпели поражение со счётом 1:2, а наставник команды вновь был достаточно резок по ходу пресс-конференции. Правда на этот раз под «горячую руку» попали не журналисты, а судьи и соперники.

«Претензии к арбитру в моменте со вторым мячом? Думаю, у нас есть люди, которые разбираются, но хотелось бы сказать одно: может ли у нас судейским корпусом руководить независимый человек? Ни от кого. А у нас получается, мы то Будогосского ставим, то Егорова, а воз и ныне там», — заявил Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Однако на этом речь специалиста не закончилась. Так, он провёл параллель между встречами «Уфы» с «Зенитом» и «Оренбургом» в последних двух турах, заострив внимание на общем спонсоре коллективов.

«Отмечу ещё одну закономерность: мы один «Газпром» обыграли до этого, а второй, дочерний, не смогли», — добавил Евсеев.

Слова специалиста вызвали негодование со стороны представителей «Оренбурга» и лично президента клуба Владимира Кияева.

«Думаю, подобные выражения со стороны главного тренера Евсеева, что мы дочерний «Газпром», неприемлемы. Человек, видимо, не владеет информацией. Мы почти не имеем отношения к компании, помимо него у нас ещё пять учредителей», — цитирует Кияева Sport24.

Потасовка Джикии с Оздоевым

Самый ожидаемый матч восьмого тура прошёл на «Открытие Арене» в Москве, где в дерби двух столиц встречались «Спартак» и «Зенит». Игра оказалась не самой богатой на моменты и завершилась минимальной победой гостей. Однако без накала страстей всё же не обошлось. Уже в компенсированное время между защитником красно-белых Георгием Джикией и хавбеком армейцев Магомедом Оздоевым вспыхнул конфликт, который чуть было не перерос в драку.

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Оздоев совершил крейсерский прорыв через полполя, но не смог перехитрить Александра Максименко и удвоить преимущество в счёте. Голкипер «Спартака» попытался ввести мяч в игру, но ему помешал игрок «Зенита», якобы случайно пробежавший прямо перед оппонентом. Это не понравилось Джикии, который несколько раз толкнул того плечом.

Силами партнёров и судей потасовки на поле удалось избежать, однако в подтрибунном помещении игроки всё же устроили потасовку. Очевидцами столкновения стали журналисты, подтвердившие факт инцидента.

При этом оба футболиста назвали сложившуюся ситуацию обыденной.

«Надо спросить у Оздоева, что с ним случилось. Обычный игровой момент, после матча решили разобраться. Громко было и на поле, и здесь. Всё-таки дерби — никто не хотел уступать. Ничего страшного», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Стоит отметить, что споры вызвало и решение главного арбитра Виталия Мешкова оставить без внимания эпизод с Джикией и Оздоевым. Обычно подобные действия караются «горчичником», но у хавбека «Зенита» к этому моменту уже была жёлтая карточка. Таким образом, судья пожалел действующего чемпиона страны и не стал лишний раз накалять страсти.

Решение Мешкова не наказывать дебоширов поддержал бывший судья Игорь Федотов, что не понравилось легенде «Спартака» Андрею Тихонову. Спортсмен раскритиковал как главного арбитра, так и эксперта «Матч ТВ», упрекнув их в непоследовательности.