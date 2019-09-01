Футболисту «Ахмата» подарили машину после мяча в ворота «Тамбова» в матче РПЛ

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша получил в подарок автомобиль после матча восьмого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом», в котором его гол в компенсированное ко второму тайму время помог грозненскому коллективу уйти от поражения.

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