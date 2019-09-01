Футболисту «Ахмата» подарили машину после мяча в ворота «Тамбова» в матче РПЛ

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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша получил в подарок автомобиль после матча восьмого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом», в котором его гол в компенсированное ко второму тайму время помог грозненскому коллективу уйти от поражения.
Футболисту «Ахмата» подарили машину после мяча в ворота «Тамбова» в матче РПЛ
  • © lord_095 / Instagram

Об этом в социальной сети Instagram сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Автомобиль Hyundai Solaris Берише презентовал генеральный спонсор «Ахмата» — Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Дорогие друзья! После завершения матча 8-го тура между командами «АХМАТ» и «Тамбов» полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА гIазот къобалдойла цуьнан) - генерального спонсора ФК «АХМАТ» - автомобиль марки Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Он всегда нацелен на ворота соперников, не удержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча «АХМАТ»-«Тамбов». Уверен, большие победы нашего клуба ещё впереди! АЛЛАХ1У АКБАР! ДАЛА тIаьхье беркате йойла! #ПервыйПрезидент #Чечня #Кадыров #Даудов #Ахмат #Бериша #Грозный #Футбол

Публикация от ЛОРД (@lord_095)

Ранее сообщалось, что «Тамбов» в компенсированное время упустил победу над «Ахматом» в матче РПЛ.

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