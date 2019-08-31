«Тамбов» в компенсированное время упустил победу над «Ахматом» в матче РПЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Грозном на «Ахмат Арене», завершилась со счётом 1:1.
В составе «Тамбова» уже на 5-й минуте забил Максим Оспенко. «Ахмат» ответил голом Бернард Бериша, отличившегося на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
В девятом туре «Тамбов» на своём поле примет ЦСКА, а «Ахмат» на выезде сыграет с «Ростовом».
Ранее сообщалось, что «Ростов» вышел в лидеры РПЛ после победы над «Локомотивом».