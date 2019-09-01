В Испании назвали спасение Чернова «сейвом десятилетия»

Испанское издание AS высоко оценило действия защитника «Ростова» Евгения Чернова, дважды спасшего свою команду от гола «Локомотива».

Газета показала на своём сайте игровой момент из матча «Локомотива» и «Ростова» в восьмом туре Российской премьер-лиги, когда Чернов в компенсированное время дважды отразил удары по своим воротам.

«Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: на 90-й минуте он сотворил это чудо», — сказано в подписи к видео.

«Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 2:0 и возглавил турнирную таблицу. Действия Чернова позволили подопечным Валерия Карпина не пропустить ни одного мяча.

Ранее игрок прокомментировал свои сейвы.