В Испании назвали спасение Чернова «сейвом десятилетия»

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Испанское издание AS высоко оценило действия защитника «Ростова» Евгения Чернова, дважды спасшего свою команду от гола «Локомотива».
В Испании назвали спасение Чернова «сейвом десятилетия»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Газета показала на своём сайте игровой момент из матча «Локомотива» и «Ростова» в восьмом туре Российской премьер-лиги, когда Чернов в компенсированное время дважды отразил удары по своим воротам.

«Мы стали свидетелями лучших оборонительных действий последнего десятилетия: на 90-й минуте он сотворил это чудо», — сказано в подписи к видео.

«Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 2:0 и возглавил турнирную таблицу. Действия Чернова позволили подопечным Валерия Карпина не пропустить ни одного мяча.

Ранее игрок прокомментировал свои сейвы.

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