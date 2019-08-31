Чернов о своих сейвах: просто хотел помочь «Ростову», а не выглядеть героем

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал свои действия в концовке матча восьмого тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».

«Просто удачно выбил мяч, больше ничего сказать не могу. Прыгал осознанно, но просто хотел помочь команде и вратарю, а не выглядеть героем. Не буду говорить, что это лучший момент в моей карьере», — заявил Чернов после матча.

Он отметил, что победа команды для него важнее его индивидуальных действий.

«Мы все делаем одно общее дело и не делим заслуги на свои и общекомандные», ― сказал защитник.

В компенсированное время при счёте 2:1 в пользу «Ростова» голкипер ростовчан Егор Бабурин ошибся на выходе и нападающий Локомотива» Фёдор Смолов пробил головой, но Чернов в падении выбил мяч с линии, в результате чего игровой снаряд отскочил к другому форварду железнодорожников ― Луке Джорджевичу, который ударом в упор попал в Чернова.

Встреча завершилась победой «Ростова» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал закономерным поражение «Локомотива» в матче с «Ростовом».