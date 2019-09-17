Высокая конкуренция, зависимое нападение и травма Малкома: в каком состоянии «Зенит» стартует в Лиге чемпионов

«Зенит» существенно укрепил состав перед стартом в Лиге чемпионов. Теперь в распоряжении Сергея Семака как минимум два футболиста на каждую позицию. Однако специалистов волнует, что без Себастьяна Дриусси команда испытывала проблемы в нападении, а Сердар Азмун почти перестал забивать. Немаловажно и то, что Малком выбыл из строя до конца сентября и может пропустить два тура группового этапа. С чем подходят к старту в самом престижном клубном турнире петербуржцы — в материале RT.

Возвращение в Лигу чемпионов

Нынешний еврокубковый сезон для «Зенита» особенный, ведь клуб возвращается в Лигу чемпионов спустя три года. Петербуржцы горят желанием снова проявить себя в главном еврокубке и в четвёртый раз в истории пробиться в плей-офф турнира.

Для решения этой задачи клуб провёл достаточно активную летнюю трансферную кампанию и усилил почти все линии, кроме атаки. Особенно активно в городе на Неве поработали над укреплением обороны, продублировав все позиции. На левый фланг защиты был приобретён Дуглас Сантос, на правый — Вячеслав Караваев, а в центр арендован у «Порту» Йордан Осорио. И если двое последних пополнили команду лишь перед самым закрытием трансферного окна, то бразилец пришёл ещё в июле и уже завоевал место в основном составе.

Караваеву с Осорио только предстоит доказать свою полезность. Но если у Вячеслава шансы попасть в старт, по всей видимости, такие же, как и у Игоря Смольникова, то центр обороны тренерский штаб без лишней необходимости трогать, вероятно, не станет, особенно в важных матчах.

Невероятная конкуренция

Что касается других линий, то на правый край полузащиты были приобретены сразу два исполнителя — Малком и Алексей Сутормин, который, впрочем, может сыграть и в защите, и в нападении. Правда, экс-футболист «Барселоны» почти сразу получил травму и выбыл из строя на шесть недель.

Учитывая произошедшие летом в команде кадровые перестановки, тренерский штаб получил укомплектованный состав, в котором на каждое место претендует минимум по два исполнителя. Единственной проблемой может стать атака, ведь других нападающих кроме Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы у «Зенита» нет. Да, новый контракт с клубом подписал освободившийся из мест лишения свободы Александр Кокорин, но в заявку на Лигу чемпионов он не внесён. К тому же, пока остаётся непонятно, как долго форвард будет набирать форму в играх РПЛ.

А вот за другие позиции начнётся по-настоящему серьёзная конкуренция. Показательный пример: вторую часть прошлого сезона сине-бело-голубые провели без Александра Ерохина и Далера Кузяева, что не помешало завоевать долгожданное чемпионство. Теперь, мягко говоря, не последние полузащитники, которые год назад добрались вместе со сборной России до четвертьфинала чемпионата мира, вернулись в состав и вынуждены заново доказывать свою необходимость тренерскому штабу.

При этом пока футболисты испытывали проблемы со здоровьем, здорово проявили себя Магомед Оздоев и Вильмар Барриос — их места в стартовом составе «Зенита» сейчас неоспоримы. Неслучайно Магомед стал основным игроком и в сборной России. Можно было бы предположить, что либо Ерохин, либо Кузяев займут место ближе к нападающим, но Семак фактически не использует таких футболистов в последнее время. Лишь в одном матче нового сезона Александр вышел в старте как раз на позиции «десятки», но тогда приболел и остался в запасе Дзюба.

Универсальный Кузяев способен сыграть на обоих флангах полузащиты, например, в текущем сезоне он трижды выходил на замену именно на левый край. Но там неожиданно закрепился переживающий «вторую молодость» Юрий Жирков. Гол ветерана в ворота «Спартака» и общий уровень полезности говорят о том, что уступать место в основе молодым партнёрам он не собирается.

С другой стороны, осенью «Зениту» придётся разрываться на три фронта, учитывая Кубок России, и Семак наверняка найдёт возможность предоставить игровую практику всем, а тот же Жирков получит шанс передохнуть, ведь в его возрасте не так просто играть по несколько матчей в неделю.

А ведь в команде есть и несколько подзабытый Олег Шатов, который последние пару сезонов потратил на борьбу с травмами. Хотя всего несколько лет он был одним из лидеров не только «Зенита», но и сборной. Теперь уроженец Екатеринбурга постарается вернуть себе место в основе, тем более он также способен сыграть на обоих флангах.

Возвращение Дриусси

А вот для Алексея Сутормина сезон получится непростым. Футболист перешёл в «Зенит» с надеждой получить регулярное место в основе, но ему предстоит конкурировать с Малкомом. Пока бразилец травмирован, Алексей играет, однако с возвращением экс-полузащитника «Барселоны» в строй перспективы несостоявшегося игрока «Рубина» становятся весьма туманными.

Малком приглашался в команду в качестве звезды, и болельщики просто не поймут, если приобретённый за €40 млн бразилец будет оставаться на лавке. С другой стороны, и сам Сутормин пока не блещет. Кроме того, в команде остался Роберт Мак, чьи кинжальные проходы и скорость могут пригодиться Семаку в Лиге чемпионов.

Слева же незаменим Себастьян Дриусси. Его роль в команде некоторыми болельщиками несправедливо принижается, но после травмы аргентинца «Зенит» сразу же допустил две осечки в РПЛ, потеряв пять очков. Зато стоило Себастьяну вернуться в строй, как подопечные Семака трижды огорчили тульский «Арсенал» в матче 9-го тура российского первенства.

Азмуна же ждёт во многом определяющий сезон. Весной он забивал едва ли не в каждом матче, а теперь должен подтвердить свой уровень, тем более в Лиге чемпионов, где есть возможность зарекомендовать себя перед большими европейскими клубами. Пока у иранца это не очень получается. В девяти матчах он забил лишь два гола, а также не сумел реализовать пенальти в последней на данный момент встрече сине-бело-голубых. Возможно, Сердар бережёт силы как раз кдля еврокубков.