«Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио

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Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио в клуб на правах аренды.
«Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио
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Как сообщает пресс-служба российского клуба, 25-летний защитник будет играть за «Зенит» до конца сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

25-летний Осорио защищает цвета «Порту» с 2018 года. За этот период он провёл всего один матч в составе португальского гранда, а в прошлом сезоне выступал за «Виторию Гимарайнш» на правах аренды. Там он принял участие в 26 встречах и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» пополнил состав «Пюника».

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