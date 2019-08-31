Экс-футболист «Спартака» пополнил состав «Пюника»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз перешёл в армянский «Пюник».

Об этом сообщается на официальной странице «Пюника» в социальной сети Twitter.

На данный момент срок соглашения Озбилиза с «Пюником», а также его зарплата в армянском коллективе не разглашаются.

За свою карьеру Озбилиз успел поиграть за голландские «Аякс» и «Виллем II», испанский «Райо Вальекано», турецкий «Бешикташ», а также российские «Кубань» и «Спартак».

В составе московского коллектива он провёл 35 матчей и отметился тремя голами.

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