Экс-футболист «Спартака» пополнил состав «Пюника»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз перешёл в армянский «Пюник».
Экс-футболист «Спартака» пополнил состав «Пюника»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальной странице «Пюника» в социальной сети Twitter.

На данный момент срок соглашения Озбилиза с «Пюником», а также его зарплата в армянском коллективе не разглашаются.

За свою карьеру Озбилиз успел поиграть за голландские «Аякс» и «Виллем II», испанский «Райо Вальекано», турецкий «Бешикташ», а также российские «Кубань» и «Спартак». 

В составе московского коллектива он провёл 35 матчей и отметился тремя голами.

Ранее португальские СМИ сообщили, во сколько «Зениту» обойдётся выкуп контракта защитника «Порту» Йордана Осорио.

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