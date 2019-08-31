Экс-футболист «Спартака» пополнил состав «Пюника»
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальной странице «Пюника» в социальной сети Twitter.
На данный момент срок соглашения Озбилиза с «Пюником», а также его зарплата в армянском коллективе не разглашаются.
Aras Ozbiliz joins FC Pyunik 🔵🔴#Ozbiliz#Pyunik#FCPyunik#Armenia#ArmenianNTpic.twitter.com/OWegWDgfYL— FC Pyunik (@FC_Pyunik) August 31, 2019
За свою карьеру Озбилиз успел поиграть за голландские «Аякс» и «Виллем II», испанский «Райо Вальекано», турецкий «Бешикташ», а также российские «Кубань» и «Спартак».
В составе московского коллектива он провёл 35 матчей и отметился тремя голами.
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