Португальские СМИ сообщили сумму трансфера Осорио в «Зенит»

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Стало известно, сколько санкт-петербургскому «Зениту» предстоит заплатить за трансфер защитника португальского «Порту» Йордана Осорио.
Португальские СМИ сообщили сумму трансфера Осорио в «Зенит»
  • © fcporto.pt

По сведениям Record.pt, «Зенит» заплатит за переход Осорио €9 млн. 

При этом нынешний сезон футболист проведёт в «Зените» на правах аренды, а вышеназванная сумма будет заплачена санкт-петербуржцами в случае выкупа игрока.

25-летний Осорио защищает цвета «Порту» с 2018 года. За этот период он провёл всего один матч в составе португальского гранда, а в прошлом сезоне выступал за «Виторию Гимарайнш» на правах аренды. Там он принял участие в 26 встречах и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» близок к подписанию футболиста армянского «Пюника».

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