СМИ: «Локомотив» близок к подписанию полузащитника «Пюника»

Полузащитник ереванского «Пюника» Эрик Варданян перейдёт в московский «Локомотив» до закрытия трансферного окна.

Об этом сообщил Sport24. По словам источника, клубы близки к завершению переговоров.

Варданян провёл в составе «Пюника» под руководством российского тренера Александра Тарханова 61 матч и забил 13 мячей. Также 21-летний полузащитник дважды сыграл за сборную Армении и оформил в её составе один гол.

Ранее чемпион Европы Жоау Мариу дебютировал в составе «Локомотива».