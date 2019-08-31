СМИ: «Локомотив» близок к подписанию полузащитника «Пюника»

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Полузащитник ереванского «Пюника» Эрик Варданян перейдёт в московский «Локомотив» до закрытия трансферного окна.
СМИ: «Локомотив» близок к подписанию полузащитника «Пюника»
  • © Will Kilpatrick, via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщил Sport24. По словам источника, клубы близки к завершению переговоров.

Варданян провёл в составе «Пюника» под руководством российского тренера Александра Тарханова 61 матч и забил 13 мячей. Также 21-летний полузащитник дважды сыграл за сборную Армении и оформил в её составе один гол.

Ранее чемпион Европы Жоау Мариу дебютировал в составе «Локомотива».

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